В Подмосковье рабочему отрезало член циркулярной пилой

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В подмосковном Щелкове рабочему из Белоруссии отрезало половой орган циркулярной пилой на стройке, врачи пришьют его обратно, надеясь, что орган приживется. Об этом сообщает NEWS.ru.
Мужчине панируется провести восстановительную операцию и пришить отрезанный орган на место. По благоприятным прогнозам, он может прижиться.
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