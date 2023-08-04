В Подмосковье разгорелся мощный пожар возле автоцентра Lada Яхрома

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В Московской области возле автоцентра Lada в Яхроме разгорелся мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Напомним, накануне в Московской области произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово, после которого начался мощный пожар. Из горящего здания были эвакуированы семь человек, после чего произошло обрушение кровли. Спустя несколько часов пожарным удалось потушить огонь. Обошлось без пострадавших и жертв.
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Элина Позднякова