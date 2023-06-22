В Подмосковье разыскивают серийного педофила-насильника

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Серийного педофила разыскивают в Московской области
В подмосковном городе Егорьевск разыскивают серийного педофила-насильника, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, впервые преступник совершил насильственные действия над ребенком еще прошлым летом, затащив его на территорию заброшенного завода. Всего в настоящий момент известно о четырех жертвах маньяка, всем им от 11 до 12 лет.
На педофила возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних». Сейчас его разыскивают по описанию пострадавших детей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале об обнаружении одного погибшего под завалами обрушившейся многоэтажки.
По информации СМИ, впервые преступник совершил насильственные действия над ребенком еще прошлым летом, затащив его на территорию заброшенного завода. Всего в настоящий момент известно о четырех жертвах маньяка, всем им от 11 до 12 лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале об обнаружении одного погибшего под завалами обрушившейся многоэтажки.
Евгения Парфентьева