В Подмосковье ребенка вакцинировали от гриппа по ошибке

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В одном из детских садов в Одинцово появилась информация о случайной вакцинации ребенка против гриппа, сообщает Telegram-канал «Депутат из Одинцово».
Администрация учреждения провела дисциплинарное взыскание в отношении воспитателя, а также Одинцовская областная больница провела дополнительный инструктаж по соблюдению правил идентификации пациентов.
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