В Подмосковье ребенок напоролся на саморез на горке

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В Лосино-Петровском (Подмосковье) ребенок напоролся на саморез во время катания на горке на детской площадке. Но в администрации города заявили, что видео с инцидентом подставное. Обэ том пишет издание «Подъем».
Сообщается, что до этого жители уже жаловались на плохое состояние горки, но проблему не решали. В результате инцидента саморез воткнулся в ногу ребенку, но он застрял в одежде и не травмировал его.
«Эта горка стояла давно, такого просто быть не может. Кто и как принес этот саморез, бывают всякие жители. Жалоб на эту горку не было. Были благодарности, что эта горка появилась, но ни одной жалобы у нас не зафиксировано, исключительно благодарности», — объяснили в администрации.
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Алина Юрчак