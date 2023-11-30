Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье ребенок напоролся на саморез на горке

В Подмосковье ребенок напоролся на саморез на горке

В подмосковном Лосино-Петровском на горке саморез воткнулся в ногу ребенку
30 ноября 2023, 14:47
Фото: istock / Standart

Фото: istock / Standart

В Лосино-Петровском (Подмосковье) ребенок напоролся на саморез во время катания на горке на детской площадке. Но в администрации города заявили, что видео с инцидентом подставное. Обэ том пишет издание «Подъем».

Сообщается, что до этого жители уже жаловались на плохое состояние горки, но проблему не решали. В результате инцидента саморез воткнулся в ногу ребенку, но он застрял в одежде и не травмировал его.

«Эта горка стояла давно, такого просто быть не может. Кто и как принес этот саморез, бывают всякие жители. Жалоб на эту горку не было. Были благодарности, что эта горка появилась, но ни одной жалобы у нас не зафиксировано, исключительно благодарности», — объяснили в администрации.

Представитель администрации заверил, что нет ни одного подтверждающего факта, что саморез воткнулся именно на этой горке.

Читайте также:

Стало известно, кто мог похитить 8-летнюю девочку в Калужской области

В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра

В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте
#подмосковье
#ребёнок
#жалобы
#видео
#жители
#горка
#горки
Читайте нас в
Труп моряка обнаружили в каюте теплохода в Азовском море
30 ноября 2023, 15:48

Фото: iStock/Soumen Hazra

В каюте теплохода, который ходил по Азовскому морю, обнаружили труп моряка, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росморречфлот.
По информации Росморречфлота, тело морского механика обнаружили в каюте теплохода «Волгобалт-226». При этом, о причинах смерти моряка ничего не сообщается. Как отметили в агентстве, они будут установлены в привычном порядке, на берегу. 

В ведомстве также подтвердили, что в результате шторма в Чёрном море с якоря сорвались шесть судов.

Ранее в Росморречфлоте сообщали, что сухогруз Blue Shark штормом снесло на мель у берегов Анапы. Судно грузило зерно, чтобы отправиться с ним в Египет, после сообщения о шторме бросило якорь, однако, его всё же унесло к берегам Краснодарского края. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Читайте также: 

Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

Росморречфлот: Устранение последствий удара по российскому танкеру «Сиг» продолжается

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили
#море
#судно
#погибший
#чёрное море
#шторм
Читайте нас в
Российский третьеклассник принес в школу боевую гранату и раскрыл арсенал отца
Mash: В Москве третьеклассник принес в школу боевую гранату из арсенала отца
30 ноября 2023, 15:04

Фото: istock / by sonmez

В Москве третьеклассник принёс в школу боевую гранату, которую взял у своего отца.

Как сообщает телеграм-канал Mash, ученик школы № 1392 имени Рябинкина Георгий З. принес в образовательное учреждение боеприпас. Администрация школы вызвала его отца. Он сказал, что мальчик нашел   гранату РГД-33 во время прогулки в лесополосе. Оказалось, что у отца дома хранится оружейный арсенал. 

К делу привлекли полицейских. Правоохранители посмотрели жилье семьи и нашли там множество снарядов: немецкие гранаты, гильзы, мины времён ВОВ разнообразные патроны и снаряды. Выяснилось, что папа школьника — чернокопатель. А зачем мальчик принёс в школу гранату, выяснит полиция.

Ранее сообщалось, что школьница во время игры выпала из окна школы в центре Москвы. Следователи организовали проверку в образовательном учреждении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Стало известно, кто мог похитить 8-летнюю девочку в Калужской области

В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра

В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте

#полиция
#школы
#боеприпас
#администрация
#дома
#мальчик
Читайте нас в
Житель Тюмени открыл огонь по оппоненту из-за места на парковке
30 ноября 2023, 14:34

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В результате ссоры из-за парковочного места житель Тюмени открыл огонь по своему оппоненту, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова пострадавшего в конфликте Максима Алиева.
По словам Алиева, 30 июня он пытался выехать с парковки, управляя собственным автомобилем. Он решил развернуться с помощью парковочного места для инвалидов, когда на него резко заехала другая машина.

Алиев вышел из авто, чтобы спросить, в чём дело. Из прибывшей машины вылетел человек с пистолетом в руках и выстрелил ему в глаз. Пострадавший отметил, что в этот момент в машине находились несовершеннолетние дети стрелка. 

В результате, Алиев потерял глаз и частично лишился зрения.

При этом, нападавший всё ещё находится на свободе и проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого. 

Читайте также: 

На месторождении Ямала погибли двое нефтяников

Несовершеннолетняя вожатая умерла в лагере в Свердловской области

При теракте в Иерусалиме пострадали семь человек, девушка скончалась
#дети
#пострадавший
#машина
#парковка
#выстрел
#глаза
Читайте нас в
Стало известно, кто мог похитить 8-летнюю девочку в Калужской области
Похищенную 8-летнюю девочку под Калугой могли украсть родственники ее отца
30 ноября 2023, 14:24

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Калужской области продолжаются поиски 8-летней девочки, которую похитили по дороге из школы. Предварительно, в похищении подозреваются родственники отца ребенка. Родители в разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.

Сотрудники МВД и волонтеры сейчас ищут ребенка по всему городу. Изучаются камеры видеонаблюдения. По одной из версий, украсть девочку могли родственники её отца. Родители в разводе, а отношения у них натянутые. Сейчас следователи отрабатывают данную версию.

Читайте также:

В Туле банда похитила подростка и вымогала у него деньги

Боец ММА Тороян похитил и убил женщину в Новороссийске

СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
#мвд
#камеры
#следователи
#родители
#сочи
#волонтеры
#сотрудники
Читайте нас в
В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра
30 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Саратове правоохранители начнут проверку после инцидента с дракой школьников.
Об этом пишет саратовская прокуратура. ЧП случилось в одной из школ города в ноябре.

Семиклассники поссорились и начали драться. Конфликт перерос в избиение одного из учеников. Зачинщик наносил удары по телу оппонента. Тот почти не сопротивлялся.

Администрация школы обо всём знала, но не сообщила в полицию. На директора возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что зачинщик-мигрант уже состоял на учете. Telegram-канал «Мигранты – все как есть» пишет, что пострадавший школьник получил перелом ребер.

Читайте также:

В столичной школе ученик избил одноклассника и отобрал деньги

В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки

Сходки, драки и зоны влияния: на что идут подростки после просмотра сериала «Слово пацана»
#саратов
#дети
#школьники
#новости
#общество
Читайте нас в
Тело «Ученика года» Челябинской области нашли рядом с общежитием в Москве
30 ноября 2023, 14:14

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве под окнами студенческого общежития мединститута им. Сеченова найдено тело пятикурсника, который в 2018 году стал «Учеником года» в Челябинской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, молодой человек учился на пятом курсе в медицинском университете имени Сеченова. Вечером 29 ноября рядом с общежитие был обнаружен его труп. При этом следов борьбы в его комнате обнаружено не было. А до гибели он находился в комнате один.
 
Сейчас полиция выясняет причины смерти студента. По предварительным данным, он не имел конфликтов и проблем с учебой.

В 2018 году молодой человек выиграл этап конкурса «Ученик года» в Челябинской области, также его номинировали на премию президента России.

Читайте также:

В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом

В Алтайском крае обнаружили 8-летнего ребенка-инвалида в реке

В Москве две женщины умерли после отравления метадоном
#полиция
#труп
#общежитие
#женщины
#человек
Читайте нас в
На месторождении Ямала погибли двое нефтяников
30 ноября 2023, 14:09

Фото: iStock/gorodenkoff

На месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа погибли двое рабочих, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По информации собеседника СМИ, трагедия случилась 28 ноября около 16:00 во время демонтажа повреждённой трубы. В определённый момент она сорвалась и начала оборачиваться вокруг себя. 

В результате, двое рабочих погибли на месте от полученных травм. Ещё двоих госпитализировали в местную больницу, однако, с каими травмами – не уточняется.

Как отмечает источник издания, трагедия могла произойти в результате несоблюдения работодателем всех необходимых требований для обеспечения безопасности трудящихся. 

Читайте также: 

Несовершеннолетняя вожатая умерла в лагере в Свердловской области

ФСБ: В Крыму задержан украинский агент, шпионивший за Росгвардией

При теракте в Иерусалиме пострадали семь человек, девушка скончалась
#трагедия
#трубы
#погибшие
#рабочие
#нефть
Читайте нас в
В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте
30 ноября 2023, 13:58

Фото: istockphoto/fokusgood

В Ростове-на-Дону женщина с ребенком подверглись нападению со стороны незнакомки, которая вела себя неадекватно.
Об этом пишет Telegram-канал «Ростов главный». ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как в лифт вместе с матерью и её ребенком входит женщина. Она хотела сбить очки россиянки, потом сняла с её дочери шапку и кинула на пол. А потом и вовсе схватила мать за волосы. Всё это происходило на глазах у девочки. Женщина позвонила в полицию .

«По телефону сказали, что нападавшая может получить 15 суток, либо штраф 5000 руб. Мне перезвонили через 3 часа из полиции и предложили проехать к ним», — говорит пострадавшая. 
Агрессивная 38-летняя нападавшая уже 3 года ведет себя неадекватно. У женщины юридическое образование, она не замужем, детей у неё нет. 

Читайте также:

Петербуржец побил школьников за то, что они на него посмотрели

В Норильске появился маньяк, который ночью нападает с ножом на прохожих

В Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в домогательствах к сыну
#происшествие
#новости
#дети
#полиция
#лифт
Читайте нас в
В Липецкой области маршрутка врезалась в автобус, есть погибшие
30 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/conejota

В Липецкой области случилось ДТП с участием маршрутки Mercedes и автобуса «ПАЗ-Вектор».
В аварии погибли два человека, сообщает областная прокуратура. Автомобили столкнулись в 8:10 на 77 км дороги «Липецк-Данков».

«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем Mercedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - сказано в сообщении.

Погибшие находились в Mercedes. Еще девять человек, которые находились в маршрутки, получили травмы. Трое проходят лечение амбулаторно, а шестеро доставлены в реанимацию. 

Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал. В момент аварии он не перевозил пассажиров. 

По данным прокуратуры, маршрутка относится к частной дорожной организации. В момент ДТП везла работников на место субподрядных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Читайте также:

В Москве обнаружили мумии умерших полгода назад сестёр-близняшек

При столкновении автобуса и авто в Свердловской области погибли четыре человека

В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом
#дтп
#авария
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф