В Подмосковье ребенок за школой нашел скелет рецидивиста

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Школьник после уроков в подмосковном Серпухове обнаружил человеческий скелет в одежде.
По данным телеграм-канала SHOT, 10-летний ученик СОШ № 12 после уроков вышел из здания и прогуливался около школы. Недалеко находилась заброшенная железная дорога, и там он заметил лежащего человека в джинсах, майке и кроссовках, а рядом лежал рюкзак. Он подошел ближе и ужаснулся, ведь от человека остались только кости. Испуганный ребенок побежал к учителям и рассказал об увиденном, после чего педагоги вызвали полицию.
Правоохранители установили, что останки принадлежат преступнику, находящемуся в бегах. 49-летний Сергей Сидоренко из Протвина находился в федеральном розыске и ранее был судим за торговлю запрещенными веществами и мошенничество. Преступник уклонялся от принудительных работ.
Ребенка, который застал такую страшную картину, порекомендовали отправить к психологу.
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Алина Юрчак