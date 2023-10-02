В Подмосковье семеро школьников попали в больницу, попробовав шоколад

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Семеро школьников из деревни Мисайлово Московской области отравились плиткой шоколада, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пятеро школьников купили плитку Alpen Gold со вкусом Oreo в магазине на Бауманской. Один из учеников Мисайловской школы праздновал день рождения и принёс всем одноклассникам сладость.
После праздника семеро школьников обратились в больницу с отравлением, при этом, один из них до сих пор находится под наблюдением врачей, остальных отправили лечиться домой.
Почему детям стало плохо - пока что остается неизвестным. Шоколадку, а также пробы школьной воды сейчас изучают эксперты, к делу подключили следователей.
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После праздника семеро школьников обратились в больницу с отравлением, при этом, один из них до сих пор находится под наблюдением врачей, остальных отправили лечиться домой.
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Евгения Парфентьева