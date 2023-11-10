В Подмосковье сгорел склад с самолетными шинами авиакомпании S7

Фото: iStock/Natalia Rusanova
В Ленинском районе Подмосковья сгорел крупный склад авиакомпании S7, где хранились самолетные шины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, сильный пожар произошёл в промзоне «Технопарк» в посёлке Горки Ленинские. Площадь слада составляет 4,1 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло утром 10 ноября около 7.00 в помещении «S7 Инжиниринг».
Пламя распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров, где хранились самолетные шины. Также огнем был охвачен склад компании «Пелигрин Матен» с детскими пелёнками.
В тушении пожара приняли участие 9 пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось только к 9.00. Сумма понесенного ущерба не уточняется.
Ранее сообщалось, что пожар случился на складе компании «Газдевайс», которая занимается производством счётчиков газа в Ленинском городском округе — недалеко от Видного.
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Пламя распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров, где хранились самолетные шины. Также огнем был охвачен склад компании «Пелигрин Матен» с детскими пелёнками.
В тушении пожара приняли участие 9 пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось только к 9.00. Сумма понесенного ущерба не уточняется.
Ранее сообщалось, что пожар случился на складе компании «Газдевайс», которая занимается производством счётчиков газа в Ленинском городском округе — недалеко от Видного.
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Элина Позднякова