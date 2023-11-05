В Подмосковье шестилетний ребёнок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара

Фото: iStock/ipolonina
В Подмосковье шестилетний ребёнок выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись пожара. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 28-летняя мать ребёнка ненадолго ушла из квартиры на втором этаже в подмосковном городе Щёлково, оставив сына одного. Мальчик решить разогреть еду, включил плиту и случайно подпалил упаковку с кормом для домашнего животного.
Испугавшись, что начнётся пожар, он выпрыгнул из окна. Его обнаружили прохожие. Прибывшие на место медицинские работники диагностировали у ребёнка сотрясение и ушиб головного мозга. Мальчик был экстренно госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Специалисты МЧС, прибывшие в квартиру, не обнаружили пожара, однако газ на плите так и не был выключен.
Читайте также:
В Москве мужчина ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату
В Калининграде спасли воспитательницу детсада, которая четыре дня провела без еды и воды
В Берлине двое полицейских и малолетний ребёнок пострадали в результате взрыва
Испугавшись, что начнётся пожар, он выпрыгнул из окна. Его обнаружили прохожие. Прибывшие на место медицинские работники диагностировали у ребёнка сотрясение и ушиб головного мозга. Мальчик был экстренно госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Читайте также:
В Москве мужчина ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату
В Калининграде спасли воспитательницу детсада, которая четыре дня провела без еды и воды
В Берлине двое полицейских и малолетний ребёнок пострадали в результате взрыва
Анастасия Чинкова