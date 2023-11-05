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В Подмосковье шестилетний ребёнок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара

SHOT: шестилетний мальчик из Щёлково выпрыгнул из окна, испугавшись пожара
05 ноября 2023, 10:48
Фото: iStock/ipolonina

Фото: iStock/ipolonina

В Подмосковье шестилетний ребёнок выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись пожара. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 28-летняя мать ребёнка ненадолго ушла из квартиры на втором этаже в подмосковном городе Щёлково, оставив сына одного. Мальчик решить разогреть еду, включил плиту и случайно подпалил упаковку с кормом для домашнего животного.

Испугавшись, что начнётся пожар, он выпрыгнул из окна. Его обнаружили прохожие. Прибывшие на место медицинские работники диагностировали у ребёнка сотрясение и ушиб головного мозга. Мальчик был экстренно госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.


Специалисты МЧС, прибывшие в квартиру, не обнаружили пожара, однако газ на плите так и не был выключен.

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#происшествие
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МВД: Три человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой под Красноярском
05 ноября 2023, 06:19

Фото: iStock/studiodr

На улице Чернышевского в Красноярске столкнулись автобус и легковой автомобиль Lada Priora, в результате погибли три человека и пострадал один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Красноярскому краю.
«В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован еще один пассажир Lada», — отметили в краевой полиции (цитата по ТАСС).

Как рассказал собеседник агентства, «Лада» была на летней резине, что в данное время года запрещено правилами дорожного движения. В результате водитель автомашины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом. Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени (шести утра по московскому). 

При этом в салоне автобуса находились около десяти пассажиров, однако никто из них до сих пор не обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что В Ставропольском крае на трассе столкнулись газель и легковой автомобиль. Четыре человека, среди них ребенок, скончались на месте. РЕН ТВ пишет, что водитель грузовика не уступил дорогу, в него влетела «Лада». Предполагаемый виновник и пассажир госпитализированы.

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#дтп
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#погибшие
#мвд
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Причиной событий в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребёнком
05 ноября 2023, 04:33

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Действия мужчины, который в ночь на 5 ноября прорвался на автомобиле в аэропорт Гамбурга, могли быть спровоцированы спором об опеке над ребёнком. Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Presse Agentur (DPA).

Предположительно, в субботу 35-летний мужчина забрал собственную дочку у матери в городе Штаде. Он является этническим турком из федеральной земли Нижняя Саксония.

Ранее вечером 4 ноября мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов, а также выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.

Незадолго до этого с полицией связалась жена преступника и сообщила, что мужчина едет с 4-летним ребенком в сторону аэропорта. 

Полиция уже установила контакт со злоумышленником, в аэропорт вызвали переговорщика. По информации газеты Bild am Sonntag, cейчас злоумышленник требует вылета в Турцию вместе с ребёнком


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#германия
#опека
#дети
#родители
#происшествия
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В Берлине двое полицейских и малолетний ребёнок пострадали в результате взрыва
05 ноября 2023, 01:53

Фото: iStock/Reinhard_Krull

Два сотрудника немецкой полиции, а также и маленький ребёнок пострадали в Берлине после подрыва пиротехнического изделия рядом с полицейским фургоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию столицы Германии.
По информации издания Spiegel, инцидент произошёл вскоре после того, как в Берлине прошла крупная пропалестинская демонстрация, однако сами правоохранители это отрицают.

Ранее вечером 4 ноября мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов, а также выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.

Незадолго до этого с полицией связалась жена преступника и сообщила, что мужчина едет с 4-летним ребенком в сторону аэропорта. Мотивы его поведения не уточняются, однако полиция уже установила контакт со злоумышленником, в аэропорт вызвали переговорщика.

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#германия
#полицейские
#дети
#пострадавшие
#взрывы
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Bild: Мужчина в аэропорту Гамбурга удерживает в заложниках четырёхлетнего ребёнка
05 ноября 2023, 01:24

Фото: iStock/picturesd

Вооружённый мужчина, ранее прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, удерживает в заложниках 4-летнего ребёнка, полиция уже установила контакт с преступником. Об этом пишет издание Bild am Sonntag. Из машины, на которой мужчина прорвался в аэропорт, он выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.
Незадолго до этого с полицией связалась жена преступника и сообщила, что мужчина едет с ребенком в сторону аэропорта. Мотивы его поведения не уточняются.

Напомним, что около 20:12 по местному времени мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов.

Сразу шесть рейсов были перенаправлены в соседний Ганновер, ещё несколько задерживаются. Официально воздушное движение прекращено «в связи с полицейскими мерами».

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#аэропорт
#происшествия
#германия
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Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи
05 ноября 2023, 00:18

Фото: iStock/0

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщили в российском военном ведомстве, тринадцать из этих ракет были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. В результате попадания одной крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся в это время на заводе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что в районе судостроительного завода имени Бутомы сработала система ПВО, но никто не пострадал. Часть обломков сбитых ракет, по его словам, упала в районе сухих доков.

Удары по приграничным регионам РФ, в том числе и по Крыму, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#крым
#ракета
#керчь
#всу
#минобороны рф
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Аэропорт Гамбурга экстренно закрыт из-за прорвавшегося туда вооружённого мужчины
05 ноября 2023, 00:00

Фото: iStock/Reinhard_Krull

Аэропорт немецкого города Гамбург экстренно закрыт из-за вооружённого мужчины, который прорвался на территорию воздушной гавани с двумя детьми, пишет издание Bild. Их он удерживает в машине, а его жена сообщила в полицию о похищении.




Согласно данным немецких средств массовой информации, никаких требований он пока не выдвигал, однако произвёл несколько выстрелов.  Сейчас к гамбургскому аэропорту уже стягивается полиция. Сразу шесть рейсов были перенаправлены в соседний Ганновер, ещё несколько задерживаются. Официально воздушное движение прекращено «в связи с полицейскими мерами».

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#полиция
#германия
#аэропорт
#мужчина
#стрельба
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В Москве мужчина ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату
04 ноября 2023, 21:42

Фото: iStock/FOTOKITA

Житель Москвы с топором набросился на женщину, которая снимает у него комнату в квартире на востоке города. Об этом в беседе с журналистами сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Согласно данным следствия, 4 ноября мужчина в квартире дома на Окружном проезде в Москве ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 

В настоящее время мужчина задержан. Он будет доставлен в подразделение СК для прохождения допроса. 

Пострадавшая женщина доставлена в одну из больниц Москвы. 

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#москва
#происшествие
#уголовное ск рф
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В Калининграде спасли воспитательницу детсада, которая четыре дня провела без еды и воды
В Калининграде спасли женщину, которая четыре дня провела без еды и воды
04 ноября 2023, 19:40

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Сотрудница полиции вместе с волонтёрами спасла воспитательницу детского дома, которая из-за вывиха бедра провела четыре дня в своей квартире без еды и воды. Об этом в своём Telegram-канале сообщило УМВД по Калининградской области.
Обнаружить одиноко проживающую женщину помогла её коллега. Она обратилась в полицию после того, как воспитательница перестала выходить на связь.

К дому женщины направилась оперуполномоченный уголовного розыска вместе с волонтёрами-добровольцами поисково-спасательного отряда «Запад». Они обнаружили, что в квартире горит свет, дверь заперта изнутри, однако никто не отзывается. 

С помощью приставной лестницы сотрудница полиции добралась до балкона женщины на втором этаже и увидела её лежащей неподвижно на полу. Полицейский и волонтёры передали женщину врачам, в настоящее время она проходит лечение.

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#полиция
#калининград
#волонтеры
#врачи
#лечение
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В Кстове при странных обстоятельствах погибла семейная пара
04 ноября 2023, 19:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

После гибели супружеской пары в городе Кстове Нижегородской области возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в региональном СК. Правоохранители обнаружили трупы 37-летнего мужчины и его 33-летней жены в доме на улице Мира 4 ноября. На телах не было видимых телесных повреждений.

Причиной смерти могло стать отравление угарным газом. В данный момент назначены необходимые медицинские и технические экспертизы для установления точной причины произошедшего. 

Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Чебоксарам. Трагедия случилась возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару. 37-летний водитель мусоровоза при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода.

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#полиция
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