В Подмосковье школьный автобус с 30 детьми попал в аварию

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Школьный автобус, который перевозил 30 детей, опрокинулся на трассе в Подмосковье.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось в районе Трубина в Щелковском районе.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности выясняют. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что две девочки 2011 и 2013 года рождения пострадали в ДТП с Mercedes на Большой Никитской улице в Москве. Такие данные предоставила прокуратура столицы.
Инцидент произошел на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улице. В пресс-службе ГУ МВД России, в свою очередь, заявили, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.
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«Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находились около 30 детей», - комментирует происшествие собеседник.
Ранее сообщалось, что две девочки 2011 и 2013 года рождения пострадали в ДТП с Mercedes на Большой Никитской улице в Москве. Такие данные предоставила прокуратура столицы.
Инцидент произошел на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улице. В пресс-службе ГУ МВД России, в свою очередь, заявили, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.
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Мария Фирсова