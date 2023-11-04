В Подмосковье школьник впал в кому на уроке литературы

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Родственники не понимают, почему ребёнок впал в кому: травм он не получал.
SHOT пишет, что ЧП случилось на уроке литературы в 9 классе подольской школы № 12. Ученику резко стало плохо. Подросток начал задыхаться и перестал понимать, где находится. Учитель вовремя сориентировалась и вызвала скорую помощь.
Мальчика госпитализировали с диагнозом «кома неясной этиологии». Что произошло со школьником, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что следователи инициировали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
ЧП случилось в детском саду Ленинского района. В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.
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Мальчика госпитализировали с диагнозом «кома неясной этиологии». Что произошло со школьником, пока неизвестно.
ЧП случилось в детском саду Ленинского района. В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.
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Мария Фирсова