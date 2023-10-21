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В Подмосковье школьница умерла в муках после курения электронной сигареты

21 октября 2023, 09:43
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Трагедия случилась ночью в шестикомнатной квартире благополучной семьи в Электрогорске.

По данным SHOT, 16-летняя школьница жила с родителями, двумя младшими сëстрами и братом. В час ночи отец услышал из комнаты старшей дочери громкие звуки. Мужчина забежал в комнату и увидел, что лежащая на кровати дочь дёргается и хрипит. На вопросы она уже не могла ответить. Родители на руках отнесли еë в автомобиль и отвезли в городскую больницу.

Врачи пытались стабилизировать состояние школьницы, но не смогли. Девочка умерла. Во время реанимационных действий медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Она отправлена на экспертизу.

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#подмосковье
#новости
#дети
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В Бурятии более 3 недель разыскивают двух школьниц
21 октября 2023, 09:49

Фото: iStock/artolympic

Школьниц не могут найти уже более 3 недель.
Baza пишет, что 16-летняя Ира Ванчикова и 14-летняя Саша Пожарова 27 сентября ушли из детского дома в селе Бичура. Больше их никто не видел.
 
Сначала воспитатели предполагали, что восьмиклассницы скоро вернутся, но этого так и не случилось. 20 октября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски школьниц продолжаются.

Ранее в Краснодаре произошёл громкий скандал в одной из городских гимназий. Учитель математики набросился на ученицу 6-го класса. Девочка отказалась сдавать мобильный телефон после просьб педагога. Уточняется, что в школе запрещено пользоваться гаджетами во время урока.

В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».

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#дети
#школьники
#полиция
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В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока
21 октября 2023, 09:06

Фото: istockphoto /Jovanmandic

В Краснодаре произошёл громкий скандал в одной из городских гимназий.
Учитель математики набросился на ученицу 6-го класса. Девочка отказалась сдавать мобильный телефон после просьб педагога. Уточняется, что в школе запрещено пользоваться гаджетами во время урока.
 
В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».

«Я сейчас тебе…», - говорит учитель.
Школьники напомнили педагогу, что он напал на ребенка, в ответ он сказал:
 
«Это не ребенок, это идиот».
В школе проводят служебное расследование. Родители учеников приглашены на беседу. Местная администрация пока не прокомментировала инцидент.

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#краснодарский край
#учитель
#школа
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Под Хабаровском вертолёт перестал выходить на связь
21 октября 2023, 08:32

Фото: istockphoto/RobsonPL

Вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском.
Вертолет Robinson не выходит на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском, пишет Telegram-канал «112».Экстренные службы начали подготовку к поисковым работам.
 
Robinson R44 — это лёгкий многоцелевой коммерческий вертолёт на 4 места. Его производит американская компания «Robinson Helicopter». Вертолёт разработали в 1980-е годы. На нём совершили первый полёт 31 марта 1990 года, а в декабре 1992 года сертифицировали.  

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет ВСУ 10 сентября в 9:00 атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. 

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#вертолёт
#чп
#мчс
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ГУ МВД МО: На трассе в Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек
21 октября 2023, 06:33

Фото: iStock/Aleksei_Andreev

Один грузовой и шесть легковых автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье, есть пострадавший Об этом сообщил Telegram-канал «ТАСС Москва» cо ссылкой на Главное управлением МВД по Московской области.
«По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин. В результате аварии пострадал один человек», — рассказали в подмосковном главке.

Как уточняет информагентство, дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:15 мск на 30-м километре трассы М-5 «Урал». Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства данного инцидента.

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#грузовик
#автомобили
#столкновение
#дтп
#московская область
#трасса
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В Иваново мужчина во время секса случайно задушил свою 83-летнюю партнёршу
21 октября 2023, 04:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Районный суд города Иваново назначил полтора года исправительных работ местному жителю, который во время секса случайно задушил свою 83-летнюю подругу. Об этом в социальных сетях сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Согласно сообщению судей, весной 2023 года пара решила после совместного распития спиртного вступить в половое сношение. В процессе 57-летний мужчина решил применить к своей 83-летней партнёрше эротическое удушение, «сдавив шею женщине фрагментом ткани, перекрыв ей доступ воздуха». Однако при этом он, видимо, перестарался с элементами БДСМ, в результате чего потерпевшая скончалась.

В итоге суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев исправительных работ плюс удержание в доход государства 10 процентов заработной платы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

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#суд
#секс
#смерть
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Маргарита Симоньян: у оператора RT в Газе погибли 12 членов семьи
21 октября 2023, 04:13

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Оператор российского телеканала RT Халед Эльдерра потерял cразу 12 членов семьи в результате израильских обстрелов сектора Газа. Об этом в своём личном Telegram-канале сообщила главный редактор RT и медиакомпании «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. Две девочки (трех и пяти лет) остались без отца», — написала она, выразив соболезнования как самому оператору, так и всем его родственникам.

Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 20, сообщили ранее российские дипломаты. В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».


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#гибель
#семья
#сектор газа
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ХАМАС устроило массированный обстрел Ашкелона
21 октября 2023, 00:20

Фото: iStock/Thomas_Ragina

Со стороны сектора Газа по Ашкелону в Израиле движением ХАМАС были выпущены десятки ракет. Об этом сообщает издание Readovka.
«Железный купол» не смог перехватить все, в результате чего в городе прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о попаданиях как минимум в несколько жилых домов и автомобили.

На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Оборонный аналитик Международного института стратегических исследований британского аналитического центра считает, что идея ХАМАСа состоит в переходе к еще большей эскалации конфликта, а затем выдать «смертельный сюрприз» для армии Израиля.

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#израиль
#хамас
#обстрел
#война
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В Черустях вытащили из грязи спешившую к пациенту скорую помощь
20 октября 2023, 22:52

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вытащили застрявшую на размокшей от дождя дороге машину скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Инцидент произошёл в посёлке Черусти Шатурского городского округа. Автомобиль медиков застрял на пути к больному. Самостоятельно вывести его на твёрдое место водитель не смог. 
 
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы закрепили на автоцистерне буксировочный трос и вытащили транспортное средство из грязевого плена на асфальт. После этого скорая благополучно добралась по объездной дороге до пациента.
 
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#подмосковье
#московская область
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Российский транспортный самолет Ил-76МД загорелся на военном аэродроме в Душанбе
20 октября 2023, 22:37

Фото: iStock/Kesu01

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в столице Таджикистана Душанбе, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 октября. 

При разгоне на взлетно-посадочной полосе у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и полностью сгорел. 

На борту находился экипаж в составе восьми человек, никто из них не пострадал.

Подробности происшествия устанавливаются. 

20 октября направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал.

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#самолет
#аэродром
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