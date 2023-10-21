В Подмосковье школьница умерла в муках после курения электронной сигареты

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Трагедия случилась ночью в шестикомнатной квартире благополучной семьи в Электрогорске.
Врачи пытались стабилизировать состояние школьницы, но не смогли. Девочка умерла. Во время реанимационных действий медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Она отправлена на экспертизу.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге мужчину нашли мертвым после отравления шаурмой из ларька
Тренер Шабалин: Тело погибшей в Непале альпинистки Оленевой уже не будет найдено
Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 20
Мария Фирсова