В Подмосковье сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев
Сотрудники ФСБ и МВД вскрыли канал незаконной миграции иностранцев в РФ, задержаны шесть человек
Сотрудниками силовых структур ФСБ и МВД был выявлен и пресечен канал легализации иностранных граждан в РФ, пишет агентство ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении канала незаконной миграции лиц, прибывших на территорию РФ. По данному факту СУ МУ МВД России «Люберецкое» возбудило уголовное дело, в рамках которого были задержаны участники преступной группировки. В осуществлении противоправной деятельности принимали участие шесть граждан РФ.
В ФСБ заявили о ряде мероприятий, проведенных в ходе расследования в Москве и Московской области. Сотрудники вскрыли лабораторию по изготовлению поддельных документов и изъяли средства для создания подложных паспортов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали группу диверсантов, готовивших покушение на местные власти.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении канала незаконной миграции лиц, прибывших на территорию РФ. По данному факту СУ МУ МВД России «Люберецкое» возбудило уголовное дело, в рамках которого были задержаны участники преступной группировки. В осуществлении противоправной деятельности принимали участие шесть граждан РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали группу диверсантов, готовивших покушение на местные власти.
Анастасия Крестьянова