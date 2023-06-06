В Подмосковье спасли пенсионерку, которая заблудилась в лесу

Фото: Фотобанк Московской области
Пожилая женщина ушла гулять в лес в Московской области и заблудилась
В подмосковном Лыткарино 81-летняя местная жительница ушла погулять в лес и заблудилась, сообщает Telegram канал SHOT.
По информации СМИ, женщина ушла из дома вчера примерно в четыре часа дня. Когда к вечеру пенсионерка так и не вернулась, ее домочадцы спохватились и вызвали экстренные службы. Пропавшую искали всю ночь.
Пожилую женщину обнаружили в лесу под утро. Отмечается, что она плохо понимала, что происходит. Не исключено, что у нее деменция.
Пенсионерку госпитализировали.
Ранее «Радио 1» сообщало, как в пресс-службе судов Санкт-Петербурга рассказали, что отпустили мужчину, который случайно убил свою жену и расчленил ее труп.
По информации СМИ, женщина ушла из дома вчера примерно в четыре часа дня. Когда к вечеру пенсионерка так и не вернулась, ее домочадцы спохватились и вызвали экстренные службы. Пропавшую искали всю ночь.
Пенсионерку госпитализировали.
Ранее «Радио 1» сообщало, как в пресс-службе судов Санкт-Петербурга рассказали, что отпустили мужчину, который случайно убил свою жену и расчленил ее труп.
Евгения Парфентьева