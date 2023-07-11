В Подмосковье спасли упавшего с высоты и придавленного камнем альпиниста

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной воинской части «Устье» помогли альпинисту, упавшему с четырёхметровой высоты. Инцидент произошёл на тренировочной базе у деревни Васильевское в Рузском городском округе.
Команда альпинистов оттачивала элементы работы на высоте – подъём и спуск. На вершине склона один из участников тренировки закрепил снаряжение на камне, который неожиданно сдвинулся с места, сорвался и увлёк за собой человека.
В результате мужчину придавило валуном. Однако рядом находились другие альпинисты, которые сдвинули камень и вызвали экстренные службы.
Прибыв на место, спасатели осмотрели спортсмена, зафиксировали на жёстких носилках и перенесли с крутого спуска в машину скорой помощи.
Альпиниста госпитализировали с подозрением на закрытый перелом бедра и многочисленные ушибы.
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В результате мужчину придавило валуном. Однако рядом находились другие альпинисты, которые сдвинули камень и вызвали экстренные службы.
Альпиниста госпитализировали с подозрением на закрытый перелом бедра и многочисленные ушибы.
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Лора Луганская