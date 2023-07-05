В Подмосковье три человека погибли в ДТП

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Три человека погибли в аварии на трассе под Серпуховом.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось на 97 км трассы М-2 «Крым».
Жертвами стали мужчина и две женщины.
Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.
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Мария Фирсова