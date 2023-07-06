В Подмосковье трое музыкантов погибли в аварии

Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». Об этом сообщает Khaama Press.