В Подмосковье трое музыкантов погибли в аварии

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Музыканты Мария Калмыкова, Кирилл Терентьев и Кирилл Полдник погибли в ДТП на трассе М-2 «Крым» под Серпуховом.
ТАСС пишет, что ДТП случилось около 5 часов утра 5 июля на 97 км федеральной трассы «Крым». Легковой автомобиль ехал из Москвы в сторону Серпухова. На большой скорости он врезался в стелу автозаправочной станции. Музыканты скончались до прибытия скорой.
По предварительной версии, водитель автомобиля заснул за рулем.
По словам друзей музыкантов, погибшие ехали на фестиваль электронной музыки, который должен пройти во Владимирской области.
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