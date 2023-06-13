В Подмосковье трое парней украли из магазина энергетики, сигареты и сладости почти на 300 тысяч рублей

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Уточняется, что происшествие произошло в деревне Никифорово городского округа Щелково. Ранним утром трое жителей Москвы и Подмосковья выдернули входную дверь в магазин, привязав трос с одной стороны к его двери, а с другой — к автомобилю. Проникнув внутрь помещения, 18-летние парни положили в мусорные пакеты 30 банок энергетиков, 200 блоков сигарет и сладости на общую сумму 270 тысяч рублей, загрузили их в машину и скрылись.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.