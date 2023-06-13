В Подмосковье трое парней украли из магазина энергетики, сигареты и сладости почти на 300 тысяч рублей

Людмила Болатаева: Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

Первоклассникам Подмосковья подарят рюкзаки со всеми необходимыми для школы принадлежностями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть всё, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Такая мера поддержки будет оказана семьям с доходом не превышающим 17 277 рублей на члена семьи.