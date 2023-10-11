В Подмосковье тушат крупный пожар на складе со стройматериалами

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В двухэтажном складе со строительными материалами в деревне Захарово под Москвой произошел пожар. Площадь возгорания составила 675 квадратных метров.
Как подчеркнули в в Telegram-канале МЧС России, огонь удалось локализовать. В ликвидации возгорания участвуют 32 спасателя и 9 единиц пожарной техники.
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Артем Кузьмин