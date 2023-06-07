В Подмосковье угонщик убил владельца машины

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Мужчина убил жителя Домодедова, когда угонял его машину
«Лента. Ру» пишет, что в селе Растуново г. о. Домодедово мужчина убил местного жителя, когда угонял его автомобиль. Угонщик наехал на машине на владельца, который пытался предотвратить угон. Потерпевший скончался от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье правоохранители застрелили угонщика автомобиля. В Подмосковье подозреваемый в угоне машины сбежал от правоохранителей и скрылся в доме с беременной женщиной. При попытке задержания он был застрелен. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
Мария Фирсова