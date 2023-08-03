В Подмосковье установили причину возгорания на кислородно-аккумуляторном складе

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Причиной возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в подмосковном селе Ачкасово, по предварительным данным, нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ, заявил глава муниципалитета Алексей Малкин.
Позже, из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово эвакуировали семь человек. По нынешней информации, никто из находившихся на складе в момент возгорания не пострадал.
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