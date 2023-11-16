В Подмосковье уволили водителя автобуса, нахамившего женщине с детьми

Фото: Минтранс МО
Нахамивший пассажирам в Лобне водитель будет уволен. Такое поручение дал перевозчику Минтранс Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл на маршруте №9 «Красная Поляна – Депо – ст. Лобня». Водитель отказался опустить аппарель для входа в автобус женщине с двумя детьми, один из которых находился в коляске, и продемонстрировал неприличный жест.
В министерстве напомнили, что, если водитель нарушил правила перевозки или этики, пассажир может обратиться в подмосковный Минтранс по телефону горячей линии +7 (495) 228-19-19.
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«Считаю, что такое поведение недопустимо, тем более в сфере услуг. С сегодняшнего дня водитель не работает в организации из-за нарушения правил перевозки и хамства пассажирам. Также поручено провести дополнительный инструктаж со всеми водителями компании», – заявил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Лора Луганская