В Подмосковье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 5 человек

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В аварии на трассе в Домодедово пострадали пять человек, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, авария произошла на трассе М-4 «Дон» у Домодедово.
Предварительно, водитель «Камаза» влетел в автобус с пассажирами, после чего обе машины съехали на обочину.
В результате ДТП пострадали пять человек, все они госпитализированы в больницы. При этом, степень тяжести их травм не уточняется.
Напомним, ранее водитель Porsche устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве. Отмечается, что сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.
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Предварительно, водитель «Камаза» влетел в автобус с пассажирами, после чего обе машины съехали на обочину.
Напомним, ранее водитель Porsche устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве. Отмечается, что сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.
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Евгения Парфентьева