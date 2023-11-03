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В Подмосковье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 5 человек

03 ноября 2023, 21:19
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В аварии на трассе в Домодедово пострадали пять человек, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, авария произошла на трассе М-4 «Дон» у Домодедово.

Предварительно, водитель «Камаза» влетел в автобус с пассажирами, после чего обе машины съехали на обочину.


В результате ДТП пострадали пять человек, все они госпитализированы в больницы. При этом, степень тяжести их травм не уточняется.

Напомним, ранее водитель Porsche устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве. Отмечается, что сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

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В Москве по подозрению в убийстве женщины задержали её отчима
03 ноября 2023, 20:28

Фото: iStock/Rawf8

В Москве полиция задержала мужчину, который подозревается в расправе над падчерицей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
Напомним, 2 ноября в столичной квартире на улице Академика Миллионщикова обнаружили труп женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.

Правоохранительные органы провели детальный осмотр места происшествия, опросили соседей убитой и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления был задержан отчим женщины. В ближайшее время его допросят к следователям для допроса.

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#убийство
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#женщина
#москва
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РИА: В Екатеринбурге девочка застряла в постамате Сбербанка
03 ноября 2023, 19:27

Фото: iStock/SB Arts Media

В Екатеринбурге маленькая девочка залезла в ячейку постамата Сбербанка и случайно закрылась там, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Как рассказали сотрудники банка, мама вместе с маленькой дочерью подошли к постамату банка, чтобы забрать посылку. Пока женщина набирала код и доставала вещи, девочка забралась в открытую ячейку и случайно закрылась там.

На происшествие моментально среагировали сотрудники отделения. Они вызвали спасателей и стали дозваниваться в службу поддержки, чтобы понять, возможно ли открыть ячейку дистанционным способом. 

В результате, все закончилось благополучно. Девочку вызволили из ячейки в течении нескольких минут.

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#происшествие
#сотрудники
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#ребёнок
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Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу Эль-Шефа в секторе Газа
03 ноября 2023, 18:23

Фото: iStock/Srdjanns74

Израильский беспилотник нанес удар по больничному комплексу «Эль-Шефа» в Газе, есть жертвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Израиль открыл огонь по машине скорой помощи палестинского Красного полумесяца. Отмечается, что парамедики получили ранения. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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#машины
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Блогеру Шабутдинову грозит до 10 лет колонии
03 ноября 2023, 18:15

Фото: iStock/OlFedv

Блогеру Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии. Об сообщили в МВД РФ.
По данным МВД РФ, против Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.

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Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве
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#курс
#апартаменты
#блогер
#сотрудники
#рф
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Вертолет МИ-8 «Газпром-Авиа» вспыхнул прямо в воздухе над Ямалом
03 ноября 2023, 16:35

Фото: iStock/BogdanV

Возгорание вертолета МИ-8 «Газпром-Авиа», который экстренно сел на Ямале, произошло прямо в воздухе, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, накануне вертолет авиакомпании «Газпром-Авиа», выполнявший коммерческий рейс «Бованенково - Надым», экстренно сел на Ямале.

На борту сработала сигнализация о возгорании в правом режукторе. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения.

Никто из 10 человек, находившихся на борту, не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.

В причинах воздушной аварии сейчас разбирается транспортная прокуратура.

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#прокуратура
#газпром
#аварии
#вертолёт
#авиакомпании
#возгорание
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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова
03 ноября 2023, 16:15

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщили в МВД РФ.
Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.

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#фсб
#апартаменты
#блогер
#сотрудники
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В Москве полиция задержала 13-летнюю беременную жительницу Рязани
03 ноября 2023, 15:45

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

В Москве полиция задержала 13-летнюю беременную жительницу Рязани, об этом сообщает «МК».
По информации СМИ, подростка задержали за переход проезжей части в неположенном месте. Девочку доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где выяснилось, что задержанная подозревается и в краже мобильного телефона.

Позже в полиции установили, что несовершеннолетняя девочка беременна. 

Будущая молодая мама зарегистрирована в Рязани, в столице она находилась без документов и родителей. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение её родственников.

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#москва
#рязанская область
#беременные женщины
#подросток
#полиция
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Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Шабутдинова
03 ноября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Аяза Шабутдинова, ее цитирует Telegram-канал 360.
Напомним, сегодня стало известно о задержании известного блогера Аяза Шабутдинова. 

По информации SHOT, звезда прилетел в Москву из Вены и направился на свою съемную квартиру, где его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже онлайн-курсов. 

«Этот человек долго занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Думаю, он не последний, кто будет задержан за такого рода деятельность. Он — наверное самый крупный инфомошенник в нашей стране, наравне с Блиновской», - прокомментировала ситуацию Мизулина. 

В то же время, помощница блогера опровергла задержание своего начальника. Она заявила, что Шабутдинов действительно приехал в Россию, однако, сейчас он работает и никто его не задерживал. При этом, сам блогер на связь не выходит.

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#задержание
#блогер
#мошенничество
#интернет
#курс
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«Мешал спать»: Россиянка убила приемного сына и хотела сымитировать его падение с высоты
В Уфе следователи предъявили обвинение женщине за убийство трехлетнего сына
03 ноября 2023, 14:32

Фото: istock / eranicle

Жительницу Уфы задержали по обвинению в убийстве приемного трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. По предварительным данным следствия, она избила ребенка и попыталась сделать вид, что он умер от падения с кровати.

«Поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Сосновской найден мертвым трехлетний мальчик. По первоначальным пояснениям женщины, которая усыновила малыша, ребенок во сне упал со второго яруса кроватки. После проведения судебно-медицинской экспертизы было предварительно установлено, что мальчик скончался в результате травмы, не связанной с падением из кровати», — сообщили в МВД.
Полиция задержала 38-летнюю женщину, сваю вину она признает. По предварительной версии, мать разорилась на малыша из-за его капризов и избила его, вследствие чего мальчик умер. Она хотела скрыть свою причастность к убийству, сказав, что ребенок упал с верхнего яруса кровати, но правоохранительные органы выяснили, что она врет.

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