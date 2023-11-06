В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек

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Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями в Подмосковье.
ДТП случилось примерно в 13:30 мск на 140-м км автотрассы Р-22 «Каспий». Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
ТАСС пишет, что в результате один человек погиб и пятеро пострадали. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.
Движение в районе ДТП частично ограничили. Водителям нужно учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезде.
Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области.
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ТАСС пишет, что в результате один человек погиб и пятеро пострадали. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области.
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Мария Фирсова