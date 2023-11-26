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В Подмосковье в пожаре погибли люди

26 ноября 2023, 11:49
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре.
РЕН ТВ пишет, что огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.

Личности и пол жертв устанавливают правоохранители.


Ранее сообщалось, что труп жестоко убитой женщины был обнаружен в квартире в Ленинградской области. Страшную находку сделал 24 ноября житель деревни Витино. Он заглянул в окно квартиры, которую арендовала погибшая, и увидел на полу бездыханное тело.

Погибшей оказалась 53-летняя женщина, которая жила в этой квартире примерно 10 лет.

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#подмосковье
#пожар
#люди
#происшествие
#новости
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Во Франции после смерти подростка от ножевых ранений начались беспорядки
26 ноября 2023, 11:32

Фото: istockphoto/http://robin-clouet.fr

На юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер после гибели подростка в результате поножовщины вспыхнули беспорядки.
Об этом информирует радиостанция France Bleu. Полицейские уже задержали 20 человек.

Трагедия случилась во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром.

Накануне, требуя справедливости по этому делу, крайне правые активисты (от 50 до 100 человек) вышли на улицы квартала Монэ.

Протестующие переворачивали и поджигали мусорные баки. Полиция задержала 20 манифестантов, три человека получили легкие травмы. Чтобы обеспечить порядок на шествии, были привлечены 120 силовиков. Протестующие кидали в правоохранителей камни и петарды.
 
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#франция
#политика
#подростки
#новости
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В Ленобласти мужчина заглянул в окно и увидел изрезанный труп женщины
26 ноября 2023, 11:09

Фото: istockphoto/Natasa Ivancev

Труп жестоко убитой женщины был обнаружен в квартире в Ленинградской области.
РЕН ТВ сообщает, что страшную находку сделал 24 ноября житель деревни Витино. Он заглянул в окно квартиры, которую арендовала погибшая, и увидел на полу бездыханное тело. 

Погибшей оказалась 53-летняя женщина, проживавшая в этой квартире примерно 10 лет. 

«На теле были множественные ножевые ранения в области спины», - рассказал собеседник. 
Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области задушила детей, потому что устала за ними ухаживать и слушать громкие крики. За 3 дня до первой трагедии женщина ушла пить, оставив детей одних.

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#происшествие
#убийство
#женщины
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В Челябинской области школьница заставляла подругу пить уксус и резала её ножом
26 ноября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/PKpix

В Южноуральске ученица 6 класса напала на сверстницу.
Школьница заставляла девочку запивать уксусом таблетки и била её ножом по лицу и шее. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Южноуральского г. о. во «ВКонтакте».

Всё произошло в парке Южноуральска. По предварительной версии, школьница предприняла попытку расправиться с одноклассницей. Она заставляла жертву съесть таблетки и запить их уксусной кислотой, но она отказывалась. 

Тогда девочка нанесла оппонентке два ножевых ранения в шею и лицо. В происходящее вмешались прохожие. Пострадавшая школьница доставлена в больницу, а нападавшая девочка отправлена в психиатрическую клинику Челябинска.

«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь», — сказал глава Южноуральска Ярослав Куленко.
Правоохранители разбираются в случившемся. 

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#полиция
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В Алтайском крае произошло огненное ДТП с грузовиком и «Газелью»
26 ноября 2023, 08:33

Фото: iStock/Anton Novikov

В районе села Шубенка Алтайского края на трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось смертельное ДТП.
«Газель Next» столкнулась с грузовиком и легковой Skoda, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Мужчина, управляя автомобилем «Газель Next», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем», - сообщили в ведомстве.
После удара грузовик съехал в кювет и загорелся, а «Газель» въехала в легковушку.

45-детний водитель «Газели» скончался на месте. Водитель грузовика сгорел. Два человека, которые находились в Skoda не пострадали. 

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#авария
#новости
#происшествие
#дорога
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«112»: Жертвой стрельбы в Северной Осетии стал родной брат главы города Алагир
26 ноября 2023, 07:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Жертвой стрельбы в городе Алагир (Северная Осетия) стал родной брат главы местного самоуправления Германа Гаглоева Алан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как установило следствие, вечером 25 ноября 34-летний вышел из круглосуточной аптеки на улице Хетагурова, около которой стоял чёрный Mercedes. В этот момент в него выстрелили несколько раз, в результате чего Гагиев получил тяжёлые ранения в лëгкое, руку, и обе ноги. После этого стрелявшие сели в машину и уехали.



Гагиев был госпитализирован в реанимацию, а полицейские объявили план «Перехват», однако пока он не принёс результатов. Зато удалось установить личность одного из стрелков — им оказался 30-летний Казбек Кулумбеков.

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#стрельба
#происшествие
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SHOT: Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Туле попал на видеозапись
26 ноября 2023, 07:02

Фото: iStock/Meandr51

Момент взрыва беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) и попадания его обломков в жилую многоэтажку в Туле попал на камеры видеонаблюдения. Об этом написал Telegram-канал SHOT.
На видеозаписи слышен звук взрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация. В общей сложности пострадало минимум три квартиры, в одной из которых был легко ранен осколком мужчина.



Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. По данным Mash, речь идёт об одном из домов на улице Хворостухина.

Согласно информации Минобороны РФ, над территорией Московской, Калужской, Тульской и Брянской областей было сбито в общей сложности 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежавших ВСУ.

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#взрывы
#беспилотник
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Минобороны: Ещё девять беспилотников сбиты над Центральной Россией
26 ноября 2023, 06:18

Фото: iStock/0

Российские средства ПВО уничтожили еще девять украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Такие актуальные данные привело Минобороны России.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.



Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#беспилотник
#бпла
#всу
#тульская область
#брянская область
#московская область
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Украинский дрон врезался в тульскую многоэтажку, пострадал один человек
26 ноября 2023, 05:34

Фото: iStock/Daria_Nipot

Дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые с начала спецоперации врезался в жилую многоэтажку в Туле. По данным Telegram-канала Mash, он залетел в квартиру на 12 этаже одного из домов на улице Хворостухина.
В ходе инцидента пострадал один человек, получивший травму стопы. Также о помощи попросили дети, жившие этажом ниже — у них испуг. На месте работают экстренные службы, сейчас всех жителей многоэтажки эвакуируют из здания.

«В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», — cообщал ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.

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#тульская область
#всу
#дрон
#бпла
#жилой дом
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Над Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями сбиты 11 БПЛА ВСУ
Собянин и Минобороны сообщили о массовой атаке беспилотников на регионы России
26 ноября 2023, 04:39

Фото: сайт Кремля

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале о трёх сбитых беспилотниках ВСУ в районе Наро-Фоминска, Подольска и Одинцовском городском округе, которые летели на Москву. 

«Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается», — написал Собянин.

О сбитых украинских дронах также сообщил и брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, это произошло   над Карачевским и Брянским районами — при этом также не было ни пострадавших, ни разрушений.

 Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» ранее объяснил, почему дроны долетают до Москвы и долгое время остаются незамеченным. По словам специалиста, новые беспилотники изготавливаются из материалов, которые помогают скрываться от радиолокации. Это помогает им долгое время находиться вне поля зрения.

Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#брянская область
#минобороны рф
#московская область
#сергей собянин
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