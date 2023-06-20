В Подмосковье в реке утонул 8-летний мальчик

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Труп 8-летнего мальчика извлекли из реки Клязьма в подмосковном Щелково
РЕН ТВ пишет, что погибшим оказался 8-летний школьник из Королева.
ЧП случилось в поселке Загорянский. В реке в 200 м от дома на улице Набережной обнаружили труп мальчика. Тело ребенка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия взяты пробы воды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что в Самаре спортсмен утонул во время турнира по триатлону. РИА Новости сообщает, что на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023 произошло сразу два ЧП– мужчина на самокате врезался в спортсмена-велосипедиста, а один из участников соревнований утонул.
ЧП случилось в поселке Загорянский. В реке в 200 м от дома на улице Набережной обнаружили труп мальчика. Тело ребенка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия взяты пробы воды.
Ранее сообщалось, что в Самаре спортсмен утонул во время турнира по триатлону. РИА Новости сообщает, что на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023 произошло сразу два ЧП– мужчина на самокате врезался в спортсмена-велосипедиста, а один из участников соревнований утонул.
Мария Фирсова