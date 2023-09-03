В Подмосковье во время спарринга по боксу умер подросток

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev
ЧП случилось на подмосковном стадионе «Металлург».
Shot пишет, что трагедия случилась вечером 1 сентября в Видном. 17-летний парень вместе с другом устроили тренировочный спарринг по боксу на стадионе. Они боксировали со всеми атрибутами защиты.
Неожиданно молодому человеку стало плохо. Друг вызвал скорую, но спасти подростка не смогли. Врачи констатировали смерть. Тело боксёра направлено на судмедэкспертизу. Её результаты станут известны позже. В деле разбираются правоохранители.
Сообщается, парень жил в полной семье и учился в Московском университете имени Витте.
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Неожиданно молодому человеку стало плохо. Друг вызвал скорую, но спасти подростка не смогли. Врачи констатировали смерть. Тело боксёра направлено на судмедэкспертизу. Её результаты станут известны позже. В деле разбираются правоохранители.
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Мария Фирсова