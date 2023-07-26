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В Подмосковье врач заказала убийство бывшего мужа-врача

26 июля 2023, 10:26

Фото: iStock/Rawf8

51-летняя врач-терапевт Ашукинской городской больницы искала киллера для своего экс-мужа, врача-педиатра из Щёлковской больницы.
Baza пишет, что следователи «помогли» найти женщине исполнителя. Операция проходила под контролем сотрудников полиции.

25 июля в кабинет женщины пришёл подставной киллер и показал женщине фото убитого мужа. Также предоставил в качестве доказательства портмоне «убитого», его паспорт и телефон. В этот момент женщину задержали.


Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

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#киллер
#Подмосковье
#врач
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В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
26 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/vladans

В подмосковной Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию. Об этом сообщает ФСБ.
В Шатуре сотрудники ФСБ ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию.

Сообщается, что с помощью нарколаборатории был организован сбыт наркотических средств синтетического происхождения в большом количестве партий. Участники преступной группы — граждане Украины. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что в лаборатории по производству наркотиков было изъято более 57 килограмм производного наркотического средства N-метилэфедрон и 4 тонны наркосодержащей жидкости.

Напомним, ранее подмосковные полицейские задержали наркодельцов в деревне Карманово Талдомского городского округа. Задержанные – 22-летний житель Орла и 32-летний ранее судимый житель Волгоградской области. Их подозревают в незаконном изготовлении и хранении наркотиков для дальнейшего сбыта. Эксперты выяснили, что изъятый порошок содержит наркотик N-метилэфедрон. Позже полицейские выявили в Тверской области ещё одну лабораторию, где подозреваемые производили наркотики.

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#наркотики
#Шатура
#нарколаборатория
#ФСБ
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В Тольятти женщина заставляла маленьких детей есть кошачий корм
26 июля 2023, 09:57

Фото:istockphoto/jirkaejc

27-летняя ранее судимая жительница Тольятти избивала малолетних детей и заставляла их питаться кошачьим кормом.
«Блокнот» пишет, что уголовное дело возбудили в отношении жительницы Тольятти, которая оставила на несколько суток своих детей дома без воды и еды. Плач трехлетней девочки и двухмесячного мальчика услышали соседи спустя несколько дней.   
 
Полицейские выяснили, что женщина постоянно била, унижала и оставляла детей одних. Когда не хотела кормить детей, просто высыпала на пол кошачий корм и говорила: «Жри!».
 
Детей изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение. Возбуждено уголовное дело.

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#дети
#кошачий корм
#мать
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В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»*
В Абакане задержали мужчину, пропагандировавшего деятельность «Азова»*
26 июля 2023, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Спецслужбы Хакасии задержали в Абакане члена украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», который пропагандировал деятельность нацбата «Азов»*, сообщает ФСБ по Республике.
«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в украинское военизированное националистическое объединение «Азов»* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры», - прокомментировали ситуацию представители службы.  

На задержанного возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видеоролике, который опубликовал Зеленский, он, вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, садится в самолет вместе с группой военных.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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#Нацбат
#Хакассия
#Пропаганда
#Уголовное дело
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В Рязанской области загорелись вагоны с серой
26 июля 2023, 09:45

Фото: iStock/Matt277

На железнодорожном вокзале в Сасово загорелись вагоны с серой.
Пожар случился около 7 утра. Сначала задымились 4 вагона, а затем произошло возгорание. Площадь пожара составила 80 кв. м. Его уже ликвидировали. Рассматривается версия поджога. Территория оцеплена, пишет Shot. 
 
По данным Baza, все пассажиры и жители близлежащих домов были эвакуированы.
 
Сообщается, что сотрудник РЖД отравился парами серы во время пожара. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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#Рязанская область
#пожар
#вагоны с серой
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В Москве на детской площадке мальчик ранил ножом сверстника
26 июля 2023, 09:36

Фото:istockphoto/SbytovaMN

8-летний мальчик ранил ножом сверстника на детской площадке.
РЕН ТВ сообщает, что ЧП случилось 24 июля на Новочеремушкинской улице. Во время игр с другими детьми мальчик достал складной нож, а потом ранил одного из детей в области сгиба руки и предплечья.
 
После этого мальчик убежал, мама пострадавшего отвезла сына в больницу, а после обратилась с заявлением в полицию.
 
Правоохранители проводят проверку.

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#Москва
#дети
#нож
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В Саратовской области в подвале здания полиции нашли конверт с надписью «Яд»
26 июля 2023, 09:16

Фото: iStock/vmargineanu

Конверт пролежал в подвале несколько лет, а обнаружили его только сейчас.
Baza пишет, что бумажный конверт обнаружили во время проверки в здании полиции в посёлке Озинки. В конверте действительно находился яд —там лежал хлорид ртути. Вещество было изъято в ходе расследования ещё 5 лет назад. Согласно документам, его отправили в Минздрав Саратовской области, но на деле просто закинули в подвал.
 
Теперь старшину полиции, который в 2017 был ответственным за хранение вещественных доказательств, проверяют. Из-за найденного конверта, возможно, возбудят дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

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#Саратовская область
#яд
#полиция
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В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб человек
26 июля 2023, 08:50

Фото:istockphoto/Sergey Pakulin

В Новосибирской области 26 июля в аварию попали три грузовика. Один человек погиб в результате ДТП, двое получили травмы.
Водитель грузовика Shacman выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Mercedes-Benz и Volvo. 

41-летний водитель Shacman скончался на месте. 42-летний водитель Mercedes-Benz и его пассажир получили травмы.
Сотрудники ГАИ занимаются ликвидацией последствий аварии. На месте работают следователи.
 
Организовано реверсивное движение.

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#Новосибирская область
#грузовик
#ДТП
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Марат Касем покинул Латвию
Захарова: Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию
26 июля 2023, 08:38

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Шеф-редактор Sputnik Марат Касем покинул Латвию, где находился под арестом, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», - прокомментировала ситуацию Захарова.  

Напомним, Касема арестовали в январе 2023 года за «нарушение санкций и шпионаж». В конце апреля его выпустили на свободу, однако, выдали предписание о запрете на выезд из страны.  

При этом, как подчеркнула Захарова, было очевидно, что латвийцы «не оставят в покое» журналиста.  

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#Захарова
#Касем
#Латвия
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В Санкт-Петербурге обокрали посла РФ в Замбии
26 июля 2023, 08:33

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге у посла России в Замбии Азима Ярахмедова украли 400 тысяч рублей и документы, которые лежали в барсетке.
78.ru пишет, что инцидент случился в супермаркете «О'Кей» на Московском проспекте. В похищенной барсетке лежали документы и 400 тысяч рублей. Посол заметил пропажу и обратился в полицию.
 
Вором оказался 52-летний мужчина. Во время обыска в его доме обнаружили украденные деньги в рублях, долларах и барсетку.
 
Всё похищенное изъяли, а злоумышленник во всём признался.

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