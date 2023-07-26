В Подмосковье врач заказала убийство бывшего мужа-врача

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51-летняя врач-терапевт Ашукинской городской больницы искала киллера для своего экс-мужа, врача-педиатра из Щёлковской больницы.
Baza пишет, что следователи «помогли» найти женщине исполнителя. Операция проходила под контролем сотрудников полиции.
25 июля в кабинет женщины пришёл подставной киллер и показал женщине фото убитого мужа. Также предоставил в качестве доказательства портмоне «убитого», его паспорт и телефон. В этот момент женщину задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.
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25 июля в кабинет женщины пришёл подставной киллер и показал женщине фото убитого мужа. Также предоставил в качестве доказательства портмоне «убитого», его паспорт и телефон. В этот момент женщину задержали.
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Мария Фирсова