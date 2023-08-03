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В Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово. Об этом пишет телешрамм-канал Baza.
Очевидцы сообщили о громком взрыве, после которого начался пожар в Воскресенском округе Подмосковья.
Горит аккумуляторный завод. Людей эвакуируют из здания. Пожару присвоен второй уровень опасности. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Причины возгорания не известны.
Информации о пострадавших в результате ЧП нет.
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Горит аккумуляторный завод. Людей эвакуируют из здания. Пожару присвоен второй уровень опасности. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Причины возгорания не известны.
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Анастасия Крестьянова