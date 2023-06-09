В Подмосковье за день утонули сразу 2 подростка

Фото: Фотобанк Московской области
Уточняется, что одна трагедия произошла в городском округе Подольск. 15-летний мальчик плавал в необорудованном для купания ручье Неумейка. Парень нарушил правила безопасности пребывания в воде и не смог выплыть на берег. Второй случай произошёл в Волоколамске. Там 17-летний парень утонул во время купания в реке Городне.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.