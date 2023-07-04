В Подмосковье за одну ночь в ДТП попали четыре диких животных

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В Московской области увеличилось количество зарегистрированных ДТП с дикими животными по сравнению с прошлым годом. Об этом водителей предупредили специалисты охотнадзора Минэкологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам специалистов, это может быть связано с ростом численности лосей в Подмосковье. Дикие животные целенаправленно не выходят в города, а чаще просто пересекают автотрассы, так как в области развитая дорожная сеть.
Он призвал водителей соблюдать осторожность и скоростной режим.
По данным министерства, только за прошедшую ночь в области зарегистрировали четыре ДТП с дикими животными. Одного лося с переломом ноги сотрудники Минэкологии доставили в ветеринарную клинику.
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«Зимой лоси могут выходить на дороги, так как их поверхность обрабатывают солью, которая привлекает животных. В летний период сохатых из леса на трассы выгоняют назойливые кровососущие насекомые. На дорогах дует сильный ветер, который отгоняет паразитов. Пересекают животные дороги и по естественным причина, таким как поиск пищи», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По данным министерства, только за прошедшую ночь в области зарегистрировали четыре ДТП с дикими животными. Одного лося с переломом ноги сотрудники Минэкологии доставили в ветеринарную клинику.
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Лора Луганская