В Подмосковье задержали бизнесмена за убийство 20-летней давности

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Задержан бизнесмен, обвиняемый в убийстве 20-летней давности, совершённом Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«В ходе расследования уголовного дела об убийстве 1999 года стало известно ещё об одном преступлении прошлых лет. Была получена информация о месте захоронения тела и обстоятельствах преступления. Следователи и криминалисты при участии поискового отряда регионального отделения ДОСААФ провели раскопки и обнаружили скелет мужчины», – сообщили ТАСС в управлении.Позже удалось установить картину произошедшего и задержать одного из соучастников убийства. Им оказался 57-летний предприниматель из Королёва. Задержанному предъявили обвинение и заключили под стражу. Личности остальных устанавливаются.
По данным телеграм-канала «112», убитым оказался некий Алексей Зирин, который пропал 20 лет назад в Подмосковье, а задержанным – бизнесмен Галиб Юсубов. Предполагается, что тот совершил убийство конкурента, чтобы занять его место во главе бандитской иерархии Королёва.
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