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В Подмосковье задержали дагестанца из-за флага Палестины на автомобиле

07 ноября 2023, 12:15
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Подольске задержали жителя Дагестана из-за того, что на его автомобиле красовался флаг Палестины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, житель Подольска заметил на Варшавском шоссе в деревне Бородино подозрительный автомобиль. На нем был палестинский флаг. Мужчина незамедлительно вызвал на место полицию. Прибывшие на место сотрудники вычислили владельца машины. Им оказался 30-летний житель Дагестана.

Мужчину задержали. Сейчас по данному факту проводится проверка.


Ранее также стало известно, что силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. Отмечается, что обыски проходят по месту жительства и работы Исмаилова. По предварительным данным, причиной задержания стала взятка.

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#сотрудники
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СМИ: Финляндия арестовала недвижимость академика РАН Бориса Алешина
STT: в Финляндии конфисковали недвижимость академика РАН Алёшина на 2,5 млн евро
07 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/Michał Chodyra

Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость академика РАН Бориса Алешина. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что стоимость арестованного имущества составляет более 2,5 миллионов евро. Как стало известно, изъятие было совершено по запросу министерства иностранных дел этой осенью. Имя Алешина не упоминалось в решении об аресте.

Напомним, Борис Алешин — российский государственный деятель и инженер. Является академиком РАН с 2016 года. Алешин также попал под санкционный список Европейского союза.

Ранее сообщалось, что силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова.  Обыски проходят по месту жительства и работы.

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В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков
ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год
07 ноября 2023, 12:07

Фото: iStock/shadrin_andrey

ФСБ и МВД задержали участников действовавшей в нескольких регионах преступную группировку фальшивомонетчиков, которые сбывали высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель МВД Ирина Волк.
В ЦОС пояснили, что мошенники изготавливали и реализовывали билеты Банка России номиналом 5 тысяч рублей на территории следующих субъектов: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым. Отмечается, что купюры распространяли с помощью курьеров.

Как стало известно, мошенническое сообщество работало с августа 2018 года. Его работа была четко выстроена, при этом рядовые участники не знали, сколько еще людей входит в группу и какие действия осуществляют. Возбуждены дела по ряду статей.

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#мошенники
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Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова
07 ноября 2023, 11:38

Фото: iStock/Rawf8

Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.
Отмечается, что обыски проходят по месту жительства и работы Исмаилова. Причина его задержания уточняется.

Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. В квартире блогера задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело. Блогеру Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии. 

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#дело
#уголовное дело
#фсб
#сотрудники
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Нашли убийцу спустя 15 лет: Под Тулой психопат убил 14-летнюю девочку и спрятал тело
В Туле спустя 15 лет нашли убийцу 14-летней воспитанницы школы-интерната
07 ноября 2023, 11:13

Фото: istock / Pawel Kajak

В Туле сотрудники Следственного комитета установили личность мужчины, обвиняемого в убийстве школьницы 15-летней давности. Об этом сообщает «Myslo».
По данным издания, 14-летняя Клевцова Татьяна была воспитанницей Тульской областной школы-интерната. В июле 2008 года девочка решила сбежать из летнего лагеря в Одоевском районе. Она позвонила 29-летнему знакомому и попросила подбросить её до Тулы.

По данным следствия, он начал приставать к девочке, но та упорно сопротивлялась. Она оттолкнула его, за что мужчина ударил девочку булыжником по голове. Школьница скончалась от полученной травмы, после чего убийца выбросил труп в овраг в Ленинском районе и уехал с места происшествия.

Осанки девочки обнаружили только 2019 году, возбудили уголовное дело. Через несколько лет упорной работы следователей нашли очевидца, который описал подозреваемого и его автомобиль. 

Мужчину задержали, он свою вину признал. Экспертиза установила, что он невменяемый. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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#школьница
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«Мясорубка с мефедроном»: В Хабаровске задержали задержали парня с необычной посылкой
В Хабаровске задержали парня, который получил на почте мясорубку с наркотиками
07 ноября 2023, 10:47

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

В Хабаровске правоохранители задержали 21-летнего наркосбытчика, который по почте получал запрещенные вещества. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Парень на почте пытался получить электрическую мясорубку, замаскированную под место хранения наркотиков. Внутри корпуса кухонной утвари обнаружили 2 пакета с веществом массой практически 1 килограмм. По данным полиции, юноша должен был разложить свертки с наркотиками в Хабаровске в 2 тайниках и передать координаты куратору. За это ему обещали заплатить 50 тысяч рублей. 

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Под стражей парень будет находиться все время следствия.

Ранее сообщалось, что на Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пенсионер расстрелял сыновей-бездельников в Свердловской области
07 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/gorodenkoff

В Свердловской области пенсионер расстрелял из ружья двух сыновей из-за того, что они не работали и жили за его счет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, смертельный конфликт случился в селе Туринская Слобода. 73-летний отец поссорился с сыновьями из-за того, что они не работают и живут за его счет. В какой-то момент пенсионер схватил ружье и дважды выстрелил в младшего сына и один раз в старшего. Младший скончался на месте еще до приезда скорой помощи, а вот 51-летний сын выжил, он получил ранение руки. Его отправили в хирургическое отделение больницы.

После стрельбы пенсионер попытался скрыться, однако был задержан полицией. По его словам, он не собирался убивать детей, а только хотел их повоспитывать, однако ситуация вышла из-под контроля.

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#пенсионер
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«Попросили соседа посидеть с детьми»: Мужчину задержали за приставания к 6-летней девочке
В Ленобласти задержали мужчину, который домогался до 6-летней дочери его соседей
07 ноября 2023, 10:30

Фото: istock / Giuda90

В Ленобласти 35-летний мужчина обвиняется в приставаниях к шестилетней девочке. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации канала, в поселке Первомайское Выборгского района родители попросили соседа посидеть с детьми 4 и 6 лет. Отмечается, что мужчина ранее был судим по делу о запрещенных веществах.

Шестилетняя дочь чуть позже рассказала матери, что он приставал к ней, после чего семья обратилась в правоохранительные органы

Петербуржец задержан, свою вину он признает. В отношении россиянина возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее сообщалось, что в Москве посетительница одного из кафе КФС услышала звуки секса в туалете и вызвала правоохранительные органы. Оказалось, что там растлевали 15-летнюю девочку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного
Страна.ua: погибший помощник Залужного мог перепутать гранату с рюмкой
07 ноября 2023, 10:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, который погиб при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку. Об этом сообщает «Страна.ua».
В материалах публикации отмечается, что погибший Частяков мог подумать, что граната не является настоящей и это «рюмка специфической формы». Сообщается, что боеприпасы входили в состав подарочного набора, который на день рождения Частякову подарил его коллега – полковник Тимченко.

Напомним, помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Тринадцатилетний сын погибшего тяжело ранен и был госпитализирован. По данным издания, во время взрыва в этот момент в доме находились жена и дочь Честякова. По предварительной информации, они не пострадали.

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На трассе под Хабаровском спасли раненого тигренка (видео)
На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре спасли погибающего тигренка
07 ноября 2023, 10:08

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре спасли травмированного тигренка, который с трудом передвигался по обочине в сильную метель. Скорее всего, до этого малыша сбила машина.
Детеныша амурского тигра примерно четырех месяцев от роду доставили на станцию ветеринарной помощи, передает телеграм-канал SHOT. У него оказалась сломана передняя лапка. Вероятно, попав под машину, он уже не мог самостоятельно передвигаться. Хромающего тигренка проезжающие водители видели уже на протяжении нескольких дней, но боялись останавливаться и выходить из машины, так как какое-то время его охраняла на трассе тигрица-мать.

Затем она ушла, и за тигренком отправился ветеринарный врач из Амурска, который уже знал от водителей о страдающем на дороге детеныше. Маленького хищника планируют отправить в Центр реабилитации диких животных во Владивостоке, чтобы, подлечив, подготовить его к возвращению обратно на волю.






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