В Подмосковье задержали дагестанца из-за флага Палестины на автомобиле

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В Подольске задержали жителя Дагестана из-за того, что на его автомобиле красовался флаг Палестины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, житель Подольска заметил на Варшавском шоссе в деревне Бородино подозрительный автомобиль. На нем был палестинский флаг. Мужчина незамедлительно вызвал на место полицию. Прибывшие на место сотрудники вычислили владельца машины. Им оказался 30-летний житель Дагестана.
Мужчину задержали. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Ранее также стало известно, что силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. Отмечается, что обыски проходят по месту жительства и работы Исмаилова. По предварительным данным, причиной задержания стала взятка.
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Элина Позднякова