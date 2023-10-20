В Подмосковье задержали иностранку, организовавшую притон с проститутками

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Правоохранители в Подмосковье накрыли притон с проститутками, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Притон располагался в подмосковном городе Истра.
О наличии квартиры с «легкодоступными» женщинами в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали трех женщин. Старшая из них - 43-летняя - оказалась уроженкой одной из республик Средней Азии. Именно организовала в обычной квартире притон.
При осмотре квартиры полицейские обнаружили записные книжки и телефоны, в которых содержалась информация об оказываемых здесь услугах и их расценках. Выяснилось, что женщина сняла трехкомнатную квартиру, поселила туда женщин и стала искать для них клиентов. Часть заработка «сотрудниц» она забирала себе.
На иностранку возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Сейчас она находится в СИЗО.
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О наличии квартиры с «легкодоступными» женщинами в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали трех женщин. Старшая из них - 43-летняя - оказалась уроженкой одной из республик Средней Азии. Именно организовала в обычной квартире притон.
На иностранку возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Сейчас она находится в СИЗО.
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Евгения Парфентьева