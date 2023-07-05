В Подмосковье задержали мошенников, продававших квартиры «мертвых душ».

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В Подмосковье задержаны мошенники, которые занимались продажами квартир умерших людей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленники в течение двух лет получали информацию о смертях собственников недвижимости, не имеющих наследников. После этого они подделывали договоры купли-продажи, заключенные якобы в середине 1990-х годов.
Затем аферисты переоформляли недвижимость на себя по фиктивной нотариальной доверенности и выставляли объект на продажу как полноправные владельцы.
Отмечается, что общий ущерб от их действий превысил семь миллионов рублей.
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Диана Аванесян