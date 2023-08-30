В Подмосковье задержали педофила, который 6 лет издевался над падчерицей

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Педофил 6 лет насиловал свою падчерицу.
«МК» пишет, что в подмосковном Пушкино задержали педофила.
Заявление в полицию написала его жена, мать девочки. В данный момент пострадавшей 16 лет, а издевался над ней отчима с 2017 года. 48-летний подозреваемый, который работает водителем такси, задержан.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в случившемся.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю родственницу своих соседей. По словам девочки, мужчина уверял, что не причинит ей никакого вреда. В один из дней он завёл её к себе в сарай и надругался над ней.
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Заявление в полицию написала его жена, мать девочки. В данный момент пострадавшей 16 лет, а издевался над ней отчима с 2017 года. 48-летний подозреваемый, который работает водителем такси, задержан.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю родственницу своих соседей. По словам девочки, мужчина уверял, что не причинит ей никакого вреда. В один из дней он завёл её к себе в сарай и надругался над ней.
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Мария Фирсова