В Подмосковье задержали преступника, подозреваемого в серии нападений на женщин

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Вооруженного мужчину задержали по подозрению в серии разбойных нападений на женщин
Правоохранительные органы задержали 41-летнего жителя Московской области по подозрению в серии вооруженных нападений на двух женщин, сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД РФ.
По информации ведомства, мужчина неоднократно приходил в квартиру потерпевших и угрожал женщинам оружием. Более точные данные пока не сообщаются, но, известно, что таким образом мужчина отбирал у них деньги.
В машине задержанного нашли пистолет, 44 патрона, охолощенный автомат отечественного производства, 15 патронов светозвукового действия и 250 тысяч рублей.
На преступника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге случайные прохожие вытащили из озера в Выборгском районе 15-ти летнюю школьницу.
По информации ведомства, мужчина неоднократно приходил в квартиру потерпевших и угрожал женщинам оружием. Более точные данные пока не сообщаются, но, известно, что таким образом мужчина отбирал у них деньги.
На преступника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге случайные прохожие вытащили из озера в Выборгском районе 15-ти летнюю школьницу.
Евгения Парфентьева