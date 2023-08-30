В Подмосковье задержан таксист, пристававший к 15-летней пассажирке

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Следователи задержали в Подмосковье таксиста из Таджикистана, который приставал к 15-летней девочки во время поездки. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.
«Судом арестован 30-летний мужчина - уроженец Таджикистана. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней девочки», - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что 27 августа, уроженец Таджикистана приставал к 15-летней девочке, во время поездки. Она ехала в такси вместе со своей младшей сестрой. После этого она незамедлительно обратилась в полицию, и мужчина был оперативно задержан.
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