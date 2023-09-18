В Подмосковье задержан военный, сбежавший из госпиталя после ранения

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В Подольске полиция задержала военного, который сбежал из госпиталя после того, как прошел лечение после ранения, полученного в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Однако военный решил остаться в Московской области, где и провел все лето. Однако мужчина недавно привлек внимание полиции и был задержан. В совершении преступления он сразу признался. Сейчас в еле разбирается военная комендатура.
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