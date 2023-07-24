В Подмосковье загорелась электричка, следовавшая из Москвы в Тверь

Фото: iStock/Inna Polekhina
Под Солнечногорском на станции Подсолнечная из-за обрыва контактного провода загорелась электричка, которая следовала из Москвы в Тверь. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Подмосковью.
Согласно сообщению, возгорание возникло около 21.00 на крыше одного из вагонов электрички.
Движение поездов в сторону Твери временно приостановлено. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.
Читайте также:
Семимесячного ребенка спасли из горящего дома на севере Москвы
В Подмосковье мужчина поджёг автобусы МВД России
Крыша многоэтажки загорелась в Петербурге
«До прибытия пожарных люди вышли. Никто не пострадал. Площадь возгорания составила два квадратных метра», - передаёт РИА Новости.
Читайте также:
Семимесячного ребенка спасли из горящего дома на севере Москвы
В Подмосковье мужчина поджёг автобусы МВД России
Крыша многоэтажки загорелась в Петербурге
Элина Позднякова