В Подмосковье женщине на голову упал беспилотник

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Женщина выходила из своего дома в деревне Манушкино под Чеховом.
Shot пишет, что в этот момент ей на голову с крыши свалилась куча снега, и сверху приземлился дрон небольшого размера — 20х20 см. Женщина серьёзно не пострадала, отделалась только испугом.
Полицейские установили модель коптера. Им оказался YLR/C с двойной камерой. Такую модель зачастую родители покупают детям в качестве игрушки. Владельца дрона в данный момент ищут.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали метод полного уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), если они оказываются в руках противника. Предлагается внедрение воспламеняемых наночастиц металла в корпус изготовленный из пластмассы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РХТУ имени Менделеева.
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Мария Фирсова