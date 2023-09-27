В Подмосковье зубр одним взглядом чуть не убил сотрудника сафари-парка

Фото: istockphoto/Boguslaw Chyla
Мужчина проткнул себе живот пнём.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в парке «Изумрудный лес» в посёлке Нарынка. 50-летний мужчина около 10 утра отправился кормить самца зубра. Зашёл в вольер к дикому быку. В этот момент зубр резко повернул голову и посмотрел на гостя.
Мужчина испугался, отшатнулся назад, не смог удержаться на ногах и упал прямо на пень с острыми краями. Сотрудник получил проникающее ранение брюшной полости.
В больнице мужчину прооперировали. Местный отдел СК начал проверку по факту случившегося.
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Мужчина испугался, отшатнулся назад, не смог удержаться на ногах и упал прямо на пень с острыми краями. Сотрудник получил проникающее ранение брюшной полости.
Ранее сообщалось, что пёс Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США.
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Мария Фирсова