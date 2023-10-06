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В подмосковных Люберцах водитель каршеринга устроил ДТП, уходя от погони

06 октября 2023, 14:23
Фото: iStock/Aleksei Andreev

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В городе Люберцы Московской области водитель каршеринга устроил ДТП, уходя от полицейской погони, об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, 6 октября около 11:55 на Зенинском шоссе полицейские попытались остановить автомобиль каршеринга, на котором был частично скрыт госномер. Однако, водитель останавливаться был не намерен, и продолжил движение, пытаясь уйти от погони сотрудников ДПС.

Уйти от полиции гонщику не удалось. Он не справился с управлением, вылетел на встречку, врезался в автомобиль ДПС и зацепил еще несколько рядом стоящих машин.


«Водитель, не имеющий права управления транспортным средством, житель города Люберцы 2004 года рождения, а также два пассажира Haval доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - прокомментировала ситуацию Петрова.

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#каршеринг
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В Антальи аэропорт закрыт на приём самолетов из-за технических проблем
06 октября 2023, 14:48

Фото: iStock/ViktorCap

«Аэрофлот» подтвердил информацию о том, что из-за проблем в одном из турецких аэропортов самолет с россиянами не может сесть.
Борт был вынужден уйти на дополнительный круг из-за отсутствия электричества на вышке управления. 
 
РЕН ТВ пишет, что аэропорт Антальи в данный момент закрыт на приём и выпуск самолетов. Из-за того, что на вышке управления воздушным движением пропало электричества.  
 
«Самолёт авиакомпании находится в зоне ожидания, в случае необходимости будет направлен на запасной аэродром в Стамбул», - сообщили в авиакомпании.
Технические неполадки в аэропорту Антальи привели к коллапсу. Причиной стала неисправность в системе кабелей. Некоторые самолеты уходят на повторные круги, а некоторые рейсы переводят в другие аэропорты.

Ранее сообщалось, что застрявших в Индии из-за наводнения россиян эвакуируют вертолётом. Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщает, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей.

Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне. В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.

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#турция
#самолет
#аэропорт
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В Кемеровской области школьник умер в гостях у друга
06 октября 2023, 14:39

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Сибири школьник умер в гостях у друга, рядом с телом нашли энергетик и вейп.
В городе Калтан Кемеровской области ученик 7 класса умер в гостях у своего друга. Рядом с телом школьника нашли бутылку из-под энергетика и сигарету-вейп, пишет РЕН ТВ.
 
Группа школьников собралась дома у 14-летнего подростка на улице Калинина вечером 5 октября. Среди гостей был 13-летний одноклассник хозяина. Мальчик жил неподалеку с мамой и младшей сестрой. С августа нынешнего года состоял на учете местного отделения по делам несовершеннолетних.
 
«В 19:30 подростку стало плохо, и он умер. Прибывшие медики констатировали смерть» – сообщил изданию источник.
Тело мальчика направили на экспертизу. Правоохранители изъяли литровую бутылку энергетика «Торнадо», пустую банку энергетика «Вольт» и электронную сигарету.

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#школьник
#дети
#новости
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В Красноярском крае крысы напали на ребенка
06 октября 2023, 14:29

Фото: istockphoto/Nigel Harris

Роспотребнадзор сообщает, что жители Красноярского края стали жаловаться на нападения крыс.
На жителей Красноярского края стали нападать крысы. За сентябрь там было зарегистрировано 10 случаев, пишет KP.RU, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.
 
Агрессивные крысы нападали на жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших есть и ребенок. Он шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему потребовалась помощь.
 
Всего с начала 2023 года жители Красноярского края пожаловались 119 раз на крыс. Грызуны обитают в жилых домах и в общественных местах. Роспотребнадзор оценил заселенность крысами домов и прилегающей к ним территорий. Оказалось, что норма превышена в 92 раза.
 
«В связи с этим управлением было инициировано внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Красноярского края», — сообщают в ведомстве.
Управляющие компании поведут коплекс дератизационных мероприятий и вывезут мусор.

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#роспотребнадзор
#дети
#чп
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Саркози предъявили новые обвинения по делу о финансировании его кампании
06 октября 2023, 14:12

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили новые обвинения по делу о «ливийском» финансировании его президентской кампании, сообщает AFP со ссылкой на источники в суде.
По информации СМИ, Саркози обвиняют в подкупе свидетеля по делу о ливийском финансировании, а также преступном сговоре с целью совершения мошенничества организованной группой». С 3 октября бывшего французского лидера допрашивают в парижском суде.
 
Напомним, в 2020 году Саркози предъявили обвинения в участии в «преступном сообществе» в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании в 2007 году. Расследование было связано с обвинениями французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина, который заявил, что у него есть доказательства причастности Ливии к финансированию в 2007 году предвыборной кампании бывшего французского лидера. При этом, своей вины Сракози не признал. 

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#расследование
#франция
#президент
#обвинение
#финансирование
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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 7 автомобилей
06 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/Anton Novikov

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве, там столкнулись семь автомобилей, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. В настоящий момент на месте происшествия работают медицинские сотрудники и экстренные службы. Информация о пострадавших и причинах аварии устанавливается. 

Москвичи, между собой, называют Кутузовский проспект «Дорогой смерти». Эта трасса на протяжении многих лет считается самой аварийной в Москве. Кто-то связывает это с отдельной, проложенной для чиновников полосой, кто-то - с безответственной водителей. Некоторые и вовсе говорят, что на Кутузовском есть аномальная зона. Однако, факт остается фактом - чаще всего ДТП в столице происходят именно ​на этой дороге.

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#москва
#пострадавшие
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Правоохранители изучат сообщение о планируемом нападении на школу в Березниках
06 октября 2023, 13:44

Фото: istockphoto.com/Dzurag

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова заявила, что в правоохранительные органы уже передали информацию о предполагаемом нападении на школу №30 в Березниках со стороны подростка.
«Уполномоченным по правам ребёнка информация взята в работу, направлены запросы в правоохранительные органы», — прокомментировала в беседе с RT Денисова.

До этого в интернете появились сообщения о подростке, который якобы планирует убить всю свою семью, а также совершить нападение на школу №30 в Березниках Пермского края.

А в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа17-летний подросток за рулем автомобиля наехал на семью из трех человек. Он не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте. 35-летнего мужчину госпитализировали. С места аварии виновник уехал.

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#подросток
#нападение
#информация
#школа
#происшествие
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В Чечне на соревнованиях разбился парашютист
06 октября 2023, 13:21

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Участник финала Кубка России по парашютному спорту, Дмитрий Беляев погиб во время соревнований.
Финал Кубка России проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне. Во время соревнований погиб парашютист Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.
 
Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.
 
На счету 45-летнего мастера спорта и члена сборной РФ Дмитрия Беляева было свыше 3,7 тысячи прыжков с парашютом.

Ранее опытный парашютист назвал причину гибели известного бизнесмена под Коломной. Погибший в Подмосковье рязанский бизнесмен Сергей Цыганов занимался парашютным спортом давно и профессионально. Инцидент не связан с любительскими прыжками, заявил профессиональный парашютист Борис Майоров.

Он считает, что гибели спортсмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку пилотирования.

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#чп
#чечня
#парашют
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В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
AP: в США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
06 октября 2023, 11:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, нашли мертвым незадолго до назначения даты нового судебного заседания. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что на теле убитого не обнаружено признаков насильственной смерти. В октябре у погибшего Тиндалла должно было состояться новое судебное заседание.

Напомним, экс-гинеколог работал в клинике студенческого городка порядка 27 лет. В 2019 году  после появившейся информации о множестве пострадавших от него жертв 74-летний Тиндалл был лишен лицензии и арестован. В 2021 году Университет Южной Калифорнии выплатил миллиард долларов компенсации девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны специалиста-насильника.

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#компенсации
#гинеколог
#жертвы
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Застрявших в Индии из-за наводнения россиян эвакуируют вертолётом
06 октября 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Antonio Blanco

Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщает, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей.
Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне.
 
В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.
 
Туристов будут эвакуированы на вертолетную площадку Mangan Helipad, или на площадку Libing Army Helipad. Потом туристов отправят в столицу Сиккима – Гангток. Представители генконсульства просят россиян звонить по телефонам экстренной связи, если они попали в данный регион и нуждаются в помощи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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#индия
#наводнение
#туристы
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