В подмосковных Люберцах водитель каршеринга устроил ДТП, уходя от погони

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В городе Люберцы Московской области водитель каршеринга устроил ДТП, уходя от полицейской погони, об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, 6 октября около 11:55 на Зенинском шоссе полицейские попытались остановить автомобиль каршеринга, на котором был частично скрыт госномер. Однако, водитель останавливаться был не намерен, и продолжил движение, пытаясь уйти от погони сотрудников ДПС.
Уйти от полиции гонщику не удалось. Он не справился с управлением, вылетел на встречку, врезался в автомобиль ДПС и зацепил еще несколько рядом стоящих машин.
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Уйти от полиции гонщику не удалось. Он не справился с управлением, вылетел на встречку, врезался в автомобиль ДПС и зацепил еще несколько рядом стоящих машин.
«Водитель, не имеющий права управления транспортным средством, житель города Люберцы 2004 года рождения, а также два пассажира Haval доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - прокомментировала ситуацию Петрова.Читайте также:
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Евгения Парфентьева