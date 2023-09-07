В подмосковной деревне Картино горит склад на площади 1000 квадратных метров

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В деревне Картино Московской области вспыхнул пожар в здании склада. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС РФ в Telegram-канале ведомства.
«Пожар произошел в складском здании по адресу: городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания», — сообщили в ведомстве.По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Угроза перекидывания огня на соседние строения также отсутствует.
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