В Подмосковной Электростали мужчина обезвредил стрелка, убившего одного человека

В Подмосковье злоумышленник пришел в кафе с ружьем и открыл огонь по выходящим из заведения мужчине и женщине.

Злоумышленник напал на жителей возле кафе «Колибри» в городе Электростали. В результате происшествия мужчина, в которого стрелял злоумышленник получил ранение в области живота и экстренно был доставлен в областную больницу Электростали, но спасти его не удалось, он умер в больнице.

Преступника обезвредил очевидец инцидента — Михаил С., который сзади набросился на него и повалил на землю. Этот героический поступок был зафиксирован камерой системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Михаил поступил как настоящий мужчина, рискнул своей жизнью, чтобы спасти людей.





Злоумышленником оказался ранее уже судимый за убийство и грабеж 48-летний местный житель. Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело.

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