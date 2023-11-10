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В подмосковной школе подрались учительница математики и мать одной из учениц

10 ноября 2023, 08:23
Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Драка случилась в школе имени Крупской в Деденево.
Baza пишет, что, по словам школьников, за день до драки между 52-летней учительницей и школьницей возник конфликт, во время которого учительница якобы обозвала школьницу. Вечером девочка рассказала об этом маме.

На следующий день женщина отправилась в школу на разговор. Но диалога не случилось. Мать стала требовать позвать директора. Учительница же попыталась выпроводить её силой из класса. В итоге началась драка, к которой подключилась и старшая сестра школьницы. Она сказала учительнице, что за то, что она ударила её маму, она сейчас поедет «в свой хохлостан» (по словам учеников, Наталья родом из Украины).


В итоге директор поговорила и с учительницей, и с мамой школьницы. По её мнению, школьница действительно некорректно разговаривала с учительницей. В школу приезжала полиция. Всем ученикам школы запрещено обсуждать драку и публиковать в сети фото и видео, которые связаны с ней.

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#школа
#подмосковье
#новости
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В Брянской области расстреляли автомобиль, погиб подполковник ФСБ
10 ноября 2023, 09:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области.
В результате нападения погиб подполковник ФСБ Сергей Шатый.

По данным Baza, нападение на УАЗ Патриот случилось на окраине села Улица Брянской области. Примерно в 16.00 неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, а потом скрылись.

Ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он скончался на месте.

Ранее сообщалось о террористическом акте, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко. Он был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске. ​

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#убийство
#брянская область
#фсб
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В Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми
10 ноября 2023, 09:02

Фото: istockphoto/stefanamer

Среди жертв мог быть её сын, которому на момент съёмки было 4 года.
SHOT пишет, что 36-летняя учительница работала в средней школе в одном из посёлков под Санкт-Петербургом. Днём она учила детей истории и географии, а вечерами занималась незаконной деятельностью.
 
Накануне вечером к учительнице домой нагрянули оперативники. Правоохранители обнаружили порно с участием детей школьного возраста. На данный момент доказан один факт насилия над несовершеннолетним в 2018 году — в отношении родного сына.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Детскую порнографию пока изучают. Учительница задержана.

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#учитель
#педагог
#насилие
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«Перепутала»: Пенсионерка по убеждению мошенников подожгла поликлинику вместо военкомата
На Урале задержали 69-летнюю пенсионерку, пытавшуюся поджечь больницу по ошибке
10 ноября 2023, 08:58

Фото: istock / Animaflora

В Ельце пенсионерка попыталась поджечь военкомат, но перепутала и чуть не сожгла поликлинику. Мошенники внушили ей, что там лежат ее деньги, и нужно совершить поджог, чтобы их вернуть.

По данным телеграм-канала SHOT, 69-летняя жительница города Асбеста стала жертвой украинских мошенников, убедивших ее, что нужно сжечь военкомат, чтобы спасти свои деньги.

Сообщается, что пенсионерка согласилась и приобрела 10-литровую канистру, куда залила 7 литров бензина. «Добрые» злоумышленники даже оплатили ей такси до здания. Однако, выйдя из машины, женщина перепутала стороны и пошла жечь больницу, находящуюся через дорогу от военкомата. Спустя несколько минут она попыталась поджечь дверь больницы на глазах других шокированных пенсионерок, которые пришли в больницу. К счастью, пожар вовремя потушил охранник.

Женщину задержали, на допросе она рассказала о разводе мошенников. Сейчас с ней общаются оперативники.  

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#мошенники
#пожар
#пенсионерка
#поджог
#больницы
#военкомат
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Сильный пожар произошёл на подмосковном складе
10 ноября 2023, 08:44

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар случился на складе компании «Газдевайс», которая занимается производством счётчиков газа в Ленинском городском округе — недалеко от Видного.
Shot пишет, что на место пожара готовится вылетать вертолёт На данный момент площадь возгорания — 2 тысячи кв.м. 

Ранее в Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов ГОК «Озерный» произошёл пожар. В результате ЧП  никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Озерной горнорудной компании.

«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — цитирует агентство заявление компании.
Также пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ удалось локализовать на площади около 22 000 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

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#пожар
#склад
#подмосковье
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«Я — Бог»: Детскую больницу эвакуировали из-за учителя, который разделся перед всеми
Mash Amur: В Южно-Сахалинске эвакуировали детскую больницу из-за голого учителя
10 ноября 2023, 08:41

Фото: istock / sudok1

В Южно-Сахалинске пришлось эвакуировать детскую больницу на улице Емельянова. Причиной стал голый учитель, который называл себя Богом.
Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, обнаженный мужчина пришел в медучреждение, когда школьники проходили медкомиссию, а мамочки с детьми ждали планового приема. Россиянин присел на лавочку к десятиклассникам и начал орать, что все вокруг челядь, а он посланник бога.  Чуть позже он оставил свои вещи и пошел в туалет, а через несколько минут решил явить «божественные» формы миру.

Врачи вызвали полицию и спасателей, которые эвакуировали 500 человек на улицу.  Виновник инцидента тоже вышел на улицу и отправился в неизвестном направлении, позже его нашли у матери.

Выяснилось, что богом оказался 27-летний преподаватель истории з школы №26 в Южно-Сахалинске. Мужчина отправлен на освидетельствование.

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#учитель
#вещи
#школьники
#человек
#мужчина
#преподаватель
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Появилась информация о пропавшем на Чукотке самолёте Ан-2
SHOT: Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог аварийно сесть в 16 км от Полярного
10 ноября 2023, 07:53

Фото: istock / mokee81

Пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный.
Об этом пишет телеграм-канал SHOT. По данным источника, который знаком с ситуацией, на борту самолёта находилось три человека, 2 члена экипажа и один пассажир. Сообщается, что воздушное судно перевозило 150 килограммов груза.

Сообщается, что самолет следовал рейсу по маршруту Певек — Полярный — Певек. Последний раз его заметили неподалёку от Полярного. Состояние судна пока неизвестно. 

Ранее сообщалось, что Росавиация решила возобновить расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». В этом году 12 сентября Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Причиной возобновления расследования стали появившиеся обстоятельства

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#самолет
#судно
#пассажир
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Тренер по тхэквондо задержан за сексуальные домогательства к малолетним спортсменкам
В Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался своих малолетних воспитанниц
10 ноября 2023, 07:41

Фото: istock / SB Arts Media

Тренер по тхэквондо из Хабаровского края приставал к своим малолетним воспитанницам во время поездки на соревнования.

По данным телеграм-канала SHOT, 46-летний тренер из краевой федерации «Тхэквондо ВТФ» Евгений П. домогался к маленьким воспитанницам своей же секции, когда они поехали на соревнования. Все это происходило в отеле «Бриз» в Комсомольске-на-Амуре. Извращенец трогал детей за интимные места. Три девочки возрастом от 7 до 12 лет пожаловались родителям на отвратительное поведение их наставника, а те, конечно же, обратились к правоохранительным органам. 

Тренер задержан, он находится в изоляторе временного содержания. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Теперь мужчине грозит до 20 лет заключения.

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#соревнования
#поездки
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В ДНР задержали украинца, который хотел убить директора завода в Мариуполе
10 ноября 2023, 04:15

Фото: IStock/Rafa_Jodar

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) задержали уроженца Украины, который подозревается в организации покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.




По версии Следственного комитета, уже возбудившего соответствующее уголовное дело, По версии следствия, подозреваемый обратился к одному из жителей ДНР с просьбой совершить заказное убийство за вознаграждение в размере 6,5 млн рублей. Однако благодаря своевременным действиям оперативников покушение было предотвращено.

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#днр
#украина
#фсб
#убийство
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У берегов Сахалина подал сигнал бедствия российский корабль «Виктория»
10 ноября 2023, 03:43

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

У берегов Сахалина подал сигнал бедствия корабль «Виктория». Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
По словам капитана танкера, корабль сел на мель. Уточняется, что повреждения судна отсутствуют. Экипажу «Виктории» медицинская помощь не требуется. 

На борту корабля, перевозящего 700 тонн топлива, находятся десять членов экипажа.

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