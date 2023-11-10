В подмосковной школе подрались учительница математики и мать одной из учениц

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Драка случилась в школе имени Крупской в Деденево.
Baza пишет, что, по словам школьников, за день до драки между 52-летней учительницей и школьницей возник конфликт, во время которого учительница якобы обозвала школьницу. Вечером девочка рассказала об этом маме.
На следующий день женщина отправилась в школу на разговор. Но диалога не случилось. Мать стала требовать позвать директора. Учительница же попыталась выпроводить её силой из класса. В итоге началась драка, к которой подключилась и старшая сестра школьницы. Она сказала учительнице, что за то, что она ударила её маму, она сейчас поедет «в свой хохлостан» (по словам учеников, Наталья родом из Украины).
В итоге директор поговорила и с учительницей, и с мамой школьницы. По её мнению, школьница действительно некорректно разговаривала с учительницей. В школу приезжала полиция. Всем ученикам школы запрещено обсуждать драку и публиковать в сети фото и видео, которые связаны с ней.
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На следующий день женщина отправилась в школу на разговор. Но диалога не случилось. Мать стала требовать позвать директора. Учительница же попыталась выпроводить её силой из класса. В итоге началась драка, к которой подключилась и старшая сестра школьницы. Она сказала учительнице, что за то, что она ударила её маму, она сейчас поедет «в свой хохлостан» (по словам учеников, Наталья родом из Украины).
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Мария Фирсова