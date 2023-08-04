В подмосковной Яхроме пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров

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Площадь пожара на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме составляет 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.
В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
Что стало причиной пожара в настоящее время выясняется. В ведомстве сообщили, что очаг возгорания был в цехах компании по изготовлению пластмассовых изделий. Следственные органы разбираются в произошедшем.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье установили причину возгорания на кислородно-аккумуляторном складе. По словам главы муниципалитета, нарушение правил противопожарной безопасности послужили поводом возгорания.
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Что стало причиной пожара в настоящее время выясняется. В ведомстве сообщили, что очаг возгорания был в цехах компании по изготовлению пластмассовых изделий. Следственные органы разбираются в произошедшем.
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Анастасия Крестьянова