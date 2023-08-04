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В подмосковной Яхроме пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе с резиной в подмосковной Яхроме составляет 2,5 тысячи квадратных метров
04 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/sarawutk

Площадь пожара на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме составляет 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.
В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Что стало причиной пожара в настоящее время выясняется. В ведомстве сообщили, что очаг возгорания был в цехах компании по изготовлению пластмассовых изделий. Следственные органы разбираются в произошедшем.


Ранее сообщалось, что в Подмосковье установили причину возгорания на кислородно-аккумуляторном складе. По словам главы муниципалитета, нарушение правил противопожарной безопасности послужили поводом возгорания.

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В фитнес-клубе в Москве взорвался электрощиток, есть пострадавшие
04 августа 2023, 13:22

Фото: РИА Новости/Евгений Козырев

В фитнес-клубе «Зебра» в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В спортивном комплексе в Тимирязевском районе Москвы произошёл взрыв в электрощитке. Причины случившегося ещё неизвестны.

Пострадал мужчина. Его ударило током, сейчас он находится без сознания.

Сообщается, что на место происшествия едут службы экстренной помощи.

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Яхрома вспыхнул пожар на складе с пластиком и резиной. Причины случившегося выясняются. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.

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В подмосковной Яхроме пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров

В Дмитрове мужчина из ревности убил жену на глазах у дочери

На месте схода оползня в Грузии нашли тела ещё четырёх человек
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#происшествия
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#москва
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В Дмитрове мужчина из ревности убил жену на глазах у дочери
04 августа 2023, 12:34

Фото: iStock/blinow61

В Дмитрове мужчина зарезал жену из ревности на глазах у собственной дочери. Об этом сообщает подмосковный следственный комитет.
«По данным следствия, 2 августа 2023 года в утренние часы подозреваемый, находясь в частном доме, расположенном в г. Дмитрове, в ходе бытовой ссоры на почве ревности нанес несколько ударов ножом своей супруге», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 43-летняя женщина умерла на месте. При этом все произошло на глазах у дочери семейной пары. Девочка вызвала скорую помощь, однако врачи, прибывшие на место, констатировали смерть матери. Согласно сообщению, 44-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, также назначен ряд экспертиз.

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В Солнечногорске задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
04 августа 2023, 12:32

Фото: istockphoto.com/Rafa Jodar

В городском округе Солнечногорск Московской области полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также изъяли у них около 100 г мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.
«Сотрудниками Крюковского отдела полиции ОМВД России по Солнечногорску около одного из домов задержаны 41-летняя и 28-летний местные жители, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. В ходе досмотра граждан в их сумках были обнаружены и изъяты 69 пластиковых контейнеров и свертков. Установлено, что их содержимое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 100 г», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу судом.

А в Москве полицейскими был задержан гражданин Киргизии, ранее объявленный в международный розыск из-за подозрений в вымогательствах. А также похищении иностранца. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России, сейчас в отношении мужчины проводят экстрадиционную проверку.

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#происшествие
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В Волгоградской области в ДТП погибли четыре человека
В ДТП на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области погибли четыре человека
04 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в Волгоградской области, погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В ведомстве пояснили, что автомобиль Toyota Auris, который следовал по трассе в Волгоградской области, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Renault. 

В результате лобового столкновения, водитель и пассажир Toyota скончались от полученных травм на месте. Пассажир и водитель второго автомобиля были доставлены в медицинское учреждение, однако, травмы были не совместимы с жизнью и врачи не сумели спасти пострадавших. 

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В Запорожской области задержали украинского агента, планировавшего покушение
04 августа 2023, 12:14

Фото: iStock/Thomasaf

В Запорожской области задержали гражданина Украины, который планировал совершить террористический акт в отношении сотрудника администрации региона. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.
Сообщается, что террорист подготовил самодельное взрывное устройство, чтобы произвести заказ Минобороны Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта. При обыске в его доме обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства.

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#террористы
#запорожская область
#фсб
#мвд
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В Подмосковье разгорелся мощный пожар возле автоцентра Lada Яхрома
04 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Distortion Media

В Московской области возле автоцентра Lada в Яхроме разгорелся мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, горят склады, где хранится пластик и резина. Столб дыма от пожара виден за несколько километров. На место уже прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению огня. По сообщению прокуратуры Московской области, предварительная площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.При этом данных о пострадавших нет.

Напомним, накануне в Московской области произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово, после которого начался мощный пожар. Из горящего здания были эвакуированы семь человек, после чего произошло обрушение кровли. Спустя несколько часов пожарным удалось потушить огонь. Обошлось без пострадавших и жертв.

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#пожарные
#взрыв
#человек
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В Омске заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру в колонии
Заключенный в Омске держал медсестру в заложниках на протяжении трех часов
04 августа 2023, 11:44

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Осужденный за изнасилование и убийство заключенный взял в заложники медсестру и изнасиловал ее на рабочем месте. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Заключенный отбывал наказание в колонии Омска. В какой-то момент, он пожаловался надзирателю на плохое самочувствие и попросил провести его в медсанчасть.  

В медицинском кабинете, осужденный остался с молодой медсестрой наедине и запер дверь. Угрожая ей лезвием канцелярского ножа, мужчина изнасиловал девушку, продержал ее около трех часов в закрытом кабинете, после чего открыл дверь и впустил сотрудников исправительного учреждения.  

Теперь, осужденному грозит новый срок за захват заложника и изнасилование, сообщает портал. 

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#женщины
#наказание
#мужчина
#изнасилование
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Режиссёра Владимира Досталя госпитализировали после инфаркта
04 августа 2023, 11:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский режиссёр, продюсер и экс-гендиректор «Мосфильма» Владимир Досталь был экстренно госпитализирован после перенесённого инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Накануне Досталю стало плохо, он почувствовал одышку при ходьбе и сухой кашель. Врачи провели обследования и обнаружили рубцовые изменения в сердце, которые показали случившийся ранее инфаркт, которого пациент не заметил.

Режиссёр будет находиться в больнице под присмотром врачей ещё несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Причиной смерти стали осложнения, вызванные тяжёлой инфекцией.

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#инфаркт
#режиссёр
#госпитализация
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Жена Раймонда Паулса умерла на 85-ом году жизни
Скончалась супруга композитора Раймонда Паулса Лана
04 августа 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На 85-ом году жизни скончалась супруга композитора Раймонда Паулса Лана. Об этом сообщает издание StarHit.
Смерти Ланы предшествовала продолжительная болезнь женщины.

В минувшем году, жена композитора перенесла операцию на ноге и восстановление заняло длительное время. После хирургического вмешательства, женщина практически не передвигалась и была прикована к постели.

По информации агентства, Раймонд Паулс и Лана планировали отметить годовщину свадьбы в конце августа. Накануне, женщина пожаловалась на плохое самочувствие и скончалась. О смерти бабушки, в своих социальных сетях сообщила внучка известного композитора. 

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