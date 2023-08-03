В подмосковном Ачкасово прогремел взрыв

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Очевидцы сообщили о мощном взрыве, который прогремел неподалеку от села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как над населенным пунктом поднимается огромный, густой столб дыма.
Причины взрыва уточняются.
Вчера жители Подмосковья рассказали о падении сбитого дрона. Украинский дрон-камикадзе потерпел крушение в СНТ «Арабеск» Наро-Фоминского района. По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов.
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Причины взрыва уточняются.
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Евгения Парфентьева