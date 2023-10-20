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В подмосковном Чехове семья с двумя детьми отравилась газом в квартире

20 октября 2023, 16:22
Фото: iStock/Chepko

Фото: iStock/Chepko

В городе Чехов Московской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом в квартире, об этом сообщает прокуратура по региону в своем Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что утром 19 октября родители, двое детей 11 и 7 лет были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Отмечается, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, и сейчас угрозы для их жизни и здоровья нет.


При этом, глава семьи рассказал, что в квартире, которую он арендует, недавно заменили газовую колонку.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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#отравление
#прокуратура
#чехов
#подмосковье
#газ
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В Псковской области обнаружили свалку из тел домашних животных
20 октября 2023, 16:32

Фото: iStock/Christopher Shires

В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку с десятками тел домашних животных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Свалку 19 октября обнаружил пожилой местный житель. Он незамедлительно обратился в полицию.

Участковый, в зоне обслуживания которого находиться эта территория, прибыл на место происшествия, осмотрел его, отфотографировал, а также опросил обратившегося в полицию очевидца. 

В настоящий момент происшествие расследуется. Под свой контроль его взяла областная прокуратура. 

К следователям подключился и специалист государственной ветеринарной службы. С его помощью тела умерших животных пытаются идентифицировать.

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#прокуратура
#контроль
#тела
#свалка
#животные
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В Петербурге отправленный на принудительное лечение рецидивист сбежал из скорой
20 октября 2023, 16:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Санкт-Петербурге признанный невменяемым рецидивист сбежал из кареты скорой помощи, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, 20 октября около 11:30 часов отправленный на принудительное лечение рецидивист выскочил из машины скорой помощи на углу улиц Коллонтай и Бадаева и сбежал. 

Предварительно, в крайний раз мужчину осудили за разбой. Ранее же он привлекался к уголовной ответственности за грабежи, а также преступления, связанные с наркотиками. 

Суд признал преступника невменяемым и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Мужчину в синей клетчатой пижаме и с татуировкой в виде штрихкода на руке разыскивают по всему Петербургу.

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В Польше четырёхлетний ребёнок принёс самокрутку с марихуаной в детсад
#суд
#разбой
#лечение
#санкт-петербург
#скорая помощь
#наркотики
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Четырёхлетний ребёнок принёс самокрутку с марихуаной в детский сад
В Польше четырёхлетний ребёнок принёс самокрутку с марихуаной в детсад
20 октября 2023, 15:42

Фото: iStock/kieferpix

Четырёхлетний ребёнок в Польше принёс в детский сад самокрутку с марихуаной. Об этом в беседе с журналистами сообщила представитель местной полиции Магдалена Гонсовская.
Она рассказала, что инцидент произошёл в населённом пункте под Варшавой. Директор детского сада рассказала, что ребёнок вместо игрушки принёс из дома самокрутку с марихуаной. 

После поступившего сообщения в детский сад прибыли сотрудники полиции. Ребёнок рассказал, что нашёл самокрутку дома. Установить наличие наркотического вещества позволила проведённая экспертиза.

Также полицейские посетили место жительства ребёнка, где в этот момент находился его 35-летний отец. Мужчина признался, что принесённая малышом самокрутка принадлежит ему. 

Гонсовская передала рассказ мужчины. Он утверждает, что за два дня до инцидента праздновал свой день рождения. В честь праздника он решил покурить марихуану, но добавил, что не делает этого на постоянной основе. Затем в квартире была найдена ещё одна самокрутка.

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#польша
#детский сад
#ребёнок
#полиция
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Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 20
20 октября 2023, 15:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 20, об этом сообщили в посольстве РФ.
В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести. 

В ночь на 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по территории православной церкви греческого патриархата в секторе Газа. По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.

Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа, однако сроки не уточняются.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#россияне
#посольство
#погибшие
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Следователи начали проверку из-за отсрочек на мобилизацию сотрудникам ГАБТа
20 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Следователи инициировали проверку по факту выдачи отсрочек от мобилизации сотрудникам Государственного академического Большого театра (ГАБТ), об этом «РБК» сообщили источники в МВД.
По информации СМИ, в прошлом году отсрочку получил сотрудник театра Еремеев С.В. Её выдали в январе 2023 года от имени военного комиссариата Тверского района Москвы. 

При этом, ГАБТ не входит в перечень организаций, сотрудники которых имеют право на получение отсрочки от призыва по мобилизации. 

Сейчас следователи устанавливают должностное лицо, которое выдало Еремееву этот документ. Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Выдавшему отсрочку может грозить до четырех лет лишения свободы.

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#театр
#мобилизация
#мвд
#военные
#уголовное дело
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ФАС оштрафовала «Почта Банк» за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала «Почта Банк» за неисполнение предписания
20 октября 2023, 15:22

Фото: iStock/blinow61

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала АО «Почта Банк» из-за неисполнения предписания ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Ранее сообщалось, что россиянин пожаловался на рекламу «Почта Банка», на которой крупным шрифтом предлагается взять кредит по ставке от 4%. При этом информация об иных условиях, которые влияют на стоимость кредита, размещалась внизу едва различимым шрифтом. Таким образом, потребители получали лишь часть информации. 

После получения жалобы ФАС начала проверку и назначила компании предписание. Позднее «Почта Банк» отчитался об исполнении предписания, однако демонстрация рекламы продолжилось.

В связи с этим, ФАС возбудила административное дело и выпила банку штраф в размере 400 тысяч рублей. 

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#россия
#фас
#почта
#банк
#штраф
#реклама
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В Санкт-Петербурге мужчину нашли мертвым после отравления шаурмой из ларька
20 октября 2023, 15:16

Фото: istock / Soumen Hazra

27-летний парень съел шаурму на ужин и умер на следующий день. В квартире тело обнаружила его девушка. Информацию сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации девушки, мужчина решил купить ролл в ларьке на Дачном проспекте вместо ужина. На следующий день он почувствовал себя плохо, но все равно пошел на работу. Он рассказал своей половинке об ухудшении состояния по телефону, а вечером она нашла его в квартире. 

Как данным канала, следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии он мог отравиться неизвестным веществом. Точные причины предстоит выяснить следствию, но точку продажи уже точно ожидают серьезные проверки.

Ранее сообщалось, что в Махачкале после отравления шаурмой госпитализировали четырех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
#мужчина
#девушка
#отравление
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В Питере 12 мигрантов подрались из-за женщины
В Петербурге 12 мигрантов устроили драку из-за единственной женщины в кафе
20 октября 2023, 15:12

Фото: iStock/globalmoments

В Санкт-Петербурге 12 мигрантов были арестованы из-за драки в кафе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти в своем Telegram-канале.
По информации МВД, в ночь на 17 октября в центре Петербурга, на улице Достоевская, 12 граждан одной из среднеазиатских республик, в возрасте от 23 до 42 лет, отдыхали в кафе и повздорили из-за единственной женщины в их компании - 34-летней соотечественницы. 

Разборки были устроены на улице перед заведением. Правонарушителей быстро забрала полиция, при этом, двоим из них потребовалась медицинская помощь. 

В результате, правоохранителям удалось установить четверых зачинщиков конфликта, в отношении которых возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

На остальных участников потасовки были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.

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#уголовное ночь
#кафе
#хулиганство
#мигранты
#санкт-петербург
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Тренер Шабалин: Тело погибшей в Непале альпинистки Оленевой уже не будет найдено
20 октября 2023, 14:12

Фото: iStock/yanik88

Тело погибшей в Непале чемпионки России по альпинизму Надежды Оленевой уже не будет найдено, поскольку после сошедшей на расщелину лавины оно осталось погребено под толщей льда, заявил главный тренер сборной России Павел Шабалин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 14 октября Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. По словам альпинистов, которые поднимались на гору вместе с ней, Оленева упала с высоты 6 680 м в 11:25 по местному времени.

Позже стало известно, что на расщелину, в которую провалилась чемпионка, сошла лавина. Её тело полностью завалило, спасательный вертолёт не мог подобраться к месту поисков.

«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда. Вертолет на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», - прокомментировал ситуацию Шабалин. 

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