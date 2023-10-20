В подмосковном Чехове семья с двумя детьми отравилась газом в квартире

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В городе Чехов Московской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом в квартире, об этом сообщает прокуратура по региону в своем Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что утром 19 октября родители, двое детей 11 и 7 лет были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Отмечается, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, и сейчас угрозы для их жизни и здоровья нет.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
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Евгения Парфентьева