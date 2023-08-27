В подмосковном доме известного продюсера Палагаева произошла перестрелка

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В подмосковном доме известного продюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка. Палагаев получил ранение руки, а рядом с ним нашли тело мужчины с пистолетом в руке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Когда Палагаев очнулся, то увидел рядом с собой тело неизвестного мужчины с ранением головы и левой части груди. В руке у него был пистолет «Глок 17». На данный момент его личность устанавливается.
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